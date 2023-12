Salon des Jeux et Jouets – 4ème rencontres enjouées 1, rue des Halles Hendaye, 3 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Pour la 4ème année, le service Evènementiel-Festivités propose les « rencontres enjouées », un salon des jeux et jouets pour les petits et grands rêveurs.

C’est un véritable voyage dans un monde totalement imaginaire et enjoué !!!

Plusieurs espaces et ateliers seront organisées, animées et proposées aux familles.

Un vrai moment ludique rempli de rêves, pour les petits et les plus grands !.

2024-11-16 fin : 2024-11-17 18:00:00. .

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the 4th year running, the Events and Festivities department is offering « rencontres enjouées », a toy and game fair for young and old dreamers alike.

It’s a real journey into a totally imaginary and playful world!

Several spaces and workshops will be organized, animated and proposed to families.

A real playful moment filled with dreams, for young and old alike!

Por 4º año consecutivo, el Departamento de Eventos y Fiestas organiza los « rencontres enjouées », una feria de juegos y juguetes para grandes y pequeños.

Un auténtico viaje a un mundo totalmente imaginario y lúdico

Se organizarán varios espacios y talleres animados y propuestos a las familias.

Un verdadero momento lúdico lleno de sueños, ¡para grandes y pequeños!

Jahr bietet die Abteilung Events-Festivitäten die « rencontres enjouées » an, eine Spiele- und Spielzeugmesse für kleine und große Träumer.

Es ist eine echte Reise in eine völlig imaginäre und verspielte Welt!!!

Mehrere Bereiche und Workshops werden organisiert, betreut und den Familien angeboten.

Ein echter spielerischer Moment voller Träume für die Kleinen und die Größeren!

Mise à jour le 2023-11-30 par Hendaye Tourisme & Commerce