GRAND PRIX RÉTRO 1 rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame, 27 juillet 2024, Le Puy-Notre-Dame.

Le Puy-Notre-Dame,Maine-et-Loire

On roule des mécaniques au Puy-Notre-Dame ! Plus de 160 véhicules d’avant-guerre en démonstration dans les rues du village : Bugatti, Fiat, Amilcar, Tricyclecars, side-cars et motos, bourse d’échange….

2024-07-27 fin : 2024-07-27 19:00:00. .

1 rue de la Mairie

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Puy-Notre-Dame is the place to be! More than 160 pre-war vehicles on display in the village streets: Bugatti, Fiat, Amilcar, Tricyclecars, sidecars and motorcycles, a swap meet…

Puy-Notre-Dame es el lugar ideal Más de 160 vehículos de preguerra expuestos en las calles del pueblo: Bugatti, Fiat, Amilcar, triciclos, side-cars y motos, un mercadillo…

In Le Puy-Notre-Dame rollt die Mechanik! Mehr als 160 Vorkriegsfahrzeuge werden in den Straßen des Dorfes vorgeführt: Bugatti, Fiat, Amilcar, Tricyclecars, Seitenwagen und Motorräder, Tauschbörse…

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire