Vole Eddie, vole 1 Rue de la Feuille Argentan, 24 mai 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24 21:30:00

L’incroyable envolée d’Eddie l’Aigle vers les Jeux Olympiques d’Hiver de 1988

Michael Edwards, ou « Eddie », a treize ans. Il vit dans une petite ville d’Angleterre. Il est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père avant lui. Mais un soir, par hasard, il découvre à la télévision les Jeux Olympiques d’hiver. En quelques minutes, c’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet évènement sportif mondial.

Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ?

Entre humour et émotion, les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende. Et si croire en sa bonne étoile était la meilleure façon d’accomplir ses rêves ?.

L’incroyable envolée d’Eddie l’Aigle vers les Jeux Olympiques d’Hiver de 1988

Michael Edwards, ou « Eddie », a treize ans. Il vit dans une petite ville d’Angleterre. Il est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père avant lui. Mais un soir, par hasard, il découvre à la télévision les Jeux Olympiques d’hiver. En quelques minutes, c’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet évènement sportif mondial.

Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ?

Entre humour et émotion, les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende. Et si croire en sa bonne étoile était la meilleure façon d’accomplir ses rêves ?

L’incroyable envolée d’Eddie l’Aigle vers les Jeux Olympiques d’Hiver de 1988

Michael Edwards, ou « Eddie », a treize ans. Il vit dans une petite ville d’Angleterre. Il est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père avant lui. Mais un soir, par hasard, il découvre à la télévision les Jeux Olympiques d’hiver. En quelques minutes, c’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet évènement sportif mondial.

Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ?

Entre humour et émotion, les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende. Et si croire en sa bonne étoile était la meilleure façon d’accomplir ses rêves ?

.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Argentan Intercom