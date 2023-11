Alexis le Rossignol 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 12 avril 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. Loin des stands up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société..

2024-04-12 fin : 2024-04-12 21:45:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Welcome to the offbeat world of a guy who tells a good story. Alexis Le Rossignol?s show is a far cry from the usual stand-up comedy fare in search of the killer punchline. Between heartfelt improvisations and hilarious anecdotes, he excels in the art of pointing out society?s shortcomings.

Bienvenido al insólito mundo de un tipo que cuenta una buena historia. El espectáculo de Alexis Le Rossignol no tiene nada que ver con la comedia, es tan bueno como una comida entre amigos. Entre sentidas improvisaciones e hilarantes anécdotas, destaca en el arte de señalar los defectos de la sociedad.

Willkommen in der schrägen Welt eines Mannes, der Geschichten gut erzählt. Alexis Le Rossignol ist weit entfernt von den überreizten Stand-Ups auf der Suche nach der Killer-Punchline und bietet eine Show wie ein Essen unter Freunden. Mit seinen Improvisationen und urkomischen Anekdoten ist er ein Meister darin, den Finger auf die Schwächen der Gesellschaft zu legen.

