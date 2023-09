Stage de théâtre 7/9 ans 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire, 23 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Ce stage destiné aux enfants de 7 à 9 ans est l’occasion de découvrir le théâtre et de faire ses premiers pas sur scène.

Au programme, jeux et exercices pour prendre conscience de soi, des autres et du monde qui nous entoure, de manière collective et individuelle..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

1 Boulevard Jacques Nérisson Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This workshop for children aged 7 to 9 is an opportunity to discover theater and take your first steps on stage.

The program includes games and exercises to raise awareness of oneself, others and the world around us, both collectively and individually.

Este taller para niños de 7 a 9 años es una oportunidad para descubrir el teatro y dar sus primeros pasos sobre el escenario.

El programa incluye juegos y ejercicios para tomar conciencia de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea, tanto colectiva como individualmente.

Dieser Workshop für Kinder zwischen 7 und 9 Jahren bietet die Gelegenheit, das Theater zu entdecken und erste Schritte auf der Bühne zu machen.

Auf dem Programm stehen Spiele und Übungen, um sich seiner selbst, der anderen und der Welt um uns herum bewusst zu werden, sowohl im Kollektiv als auch individuell.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Bocage Bressuirais