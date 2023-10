FOIRE DU MANS 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans, 12 septembre 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

La Foire du Mans vous donne rendez-vous du 12 au 16 septembre 2024 pour une nouvelle édition encore plus festive et animée !!!.

2024-09-12 fin : 2024-09-16 . EUR.

1, avenue du Parc des Expositions Centre des Expositions

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Foire du Mans looks forward to seeing you from September 12 to 16, 2024 for a new edition that’s even more festive and lively!!!!

La Feria de Le Mans le espera del 12 al 16 de septiembre de 2024 para una edición aún más festiva y animada

Die Foire du Mans lädt Sie vom 12. bis 16. September 2024 zu einer neuen, noch festlicheren und lebhafteren Ausgabe ein!!!

Mise à jour le 2023-09-26 par eSPRIT Pays de la Loire