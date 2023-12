Gablé +samba de la muerte au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 29 mars 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

C’est peu dire qu’en vingt ans, Gaëlle, Mathieu et Thomas ont un peu tout fait, tout parcouru, contaminant de leur belle folie les petites et les grandes scènes d’Europe et d’ailleurs.

Toujours en débord de la scène pop française, qui lui doit beaucoup, le trio normand s’était fait plus rare depuis trois ans et la fin de leur tournée Comicolor, ciné-concert joué plus d’une centaine de fois.

Il était temps, après tout, de souffler un peu..

C’est peu dire qu’en vingt ans, Gaëlle, Mathieu et Thomas ont un peu tout fait, tout parcouru, contaminant de leur belle folie les petites et les grandes scènes d’Europe et d’ailleurs.

Toujours en débord de la scène pop française, qui lui doit beaucoup, le trio normand s’était fait plus rare depuis trois ans et la fin de leur tournée Comicolor, ciné-concert joué plus d’une centaine de fois.

Il était temps, après tout, de souffler un peu.

C’est peu dire qu’en vingt ans, Gaëlle, Mathieu et Thomas ont un peu tout fait, tout parcouru, contaminant de leur belle folie les petites et les grandes scènes d’Europe et d’ailleurs.

Toujours en débord de la scène pop française, qui lui doit beaucoup, le trio normand s’était fait plus rare depuis trois ans et la fin de leur tournée Comicolor, ciné-concert joué plus d’une centaine de fois.

Il était temps, après tout, de souffler un peu.

.

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Caen la Mer