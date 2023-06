Ille-et Vilaine : Etang d’art s’étend sur quatre communes jusqu’au 30 septembre 2023

Etang d’art est une équipe de passionnés d’art dans la nature et de l’art qui œuvrent pour la promotion d’un art environnemental, le plus souvent juché sur l’eau. Chaque été un nouveau territoire est choisi pour exposer les œuvres monumentales des artistes. Les lieux d’exposition pour l’édition 2023 ont été choisis à l’Est de Rennes, dans quatre communes d’Ille-et-Vilaine : Marcillé-Robert, Châteaubourg, Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré. Les créations de ces artistes sont à découvrir depuis le samedi 17 juin et le resteront jusqu’au 30 septembre.

L’association a été créée en 2003 située aux portes de Brocéliande. Elle se compose d’artistes professionnels et de bénévoles qui œuvrent pour la promotion d’un art environnemental et pour la création et la diffusion à l’échelle territoriale et régionale. L’association travaille avec des artistes professionnels. Depuis 2019, Etang d’art expose ses œuvres monumentales chaque été sur des territoires différents qui offrent des paysages d’eau et de forêt, dans des espaces cachés qui révèlent imagination et talents. Etang d’art offre au public une voie à la contemplation et au respect de l’environnement.

Quelques photos d’archives des précédentes éditions de Etang d’art





Lac au Duc à Ploërmel : de Jérôme Leyre en 2002



La Gacilly par le duo Akunzo 2022

Lac au Duc Ploërmel de Fiona Paterson 2022



Jardins de Brocéliande par Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson : 2022



Les expositions en pleine nature de l’association Étang d’art se visitent gratuitement 7j/7 et 24h/24

A Saint-Aubin-du-Cormier : visible à l’Étang communal remarquable

Les élèves de terminale de la filière gestion des milieux naturels et de la faune du lycée professionnel La Lande de Rencontre de la commune, en partenariat et sous la direction de l’artiste Pierre-Alexandre Rémy, ont réalisé une sculpture baptisée La Rencontre. L’œuvre représente les parcours empruntés par les élèves entre leurs domiciles et le lycée. Ces itinéraires qui traversent des terrains agricoles et des forêts ont été matérialisés en métal, qui a été découpé, soudé et peint en atelier.



Pierre-Alexandre Rémy









A Liffré : visible à l’Étang du Moulin. L’installation de deux artistes :

le duo Mireille Fulpius et Sylvie Bourcy : son œuvre est faite de planches de bois cerclées, de 6,50 mètres de hauteur et de 9 mm d’épaisseur. Le vernissage s’est déroulé le 2 juin dernier.

El Paro : issu du graffiti, l’artiste a poursuivi dans la sculpture avec une prédilection pour la récupération et l’inscription écologique







El Paro

A Châteaubourg : visible à l’étang du parc Ar Milin. L’installation d’Étang d’art s’est faite pour la première fois en partenariat avec Jardin des Arts et les Entrepreneurs Mécènes. Tous trois entretiennent l’ambition commune de promouvoir des artistes et valoriser des lieux. Une galerie d’œuvres de sept artistes expose, à l’étang mais aussi dans la commune, des réalisations en métal, en bois, en résine et même en matériaux de récupération. Nicolas Izquierdo a réalisé trois œuvres dans les troncs des arbres à la tronçonneuse ; L’artiste italienne Mara Dominioni présente Allégresse printanière ; Paul Rouillac a créé Equinoxe la Dragonne. Il y a aussi le Brestois Vincent de Monpezat qui joue avec les déséquilibres et qui aime les formes, les rondeurs, et les couleurs éclatantes et Romain Réveilhac qui sculpte surtout l’acier mais pas seulement ; Julien Guarneri avec sa caisse en inox de 4,60 m de long sur 3,30 m de hauteur et qui forme quatre volumes soudés entre eux. Quant à Mireille Fulpius et Sylvie Bourcy, elles exposent sur l’eau.



Nicolas Izquierdo

Mara Dominioni

Allègresse printanière

Paul Rouillac

Equinoxe La Dragonne de Paul Rouillac

Vincent de Monpezat

Oeuvre de Vincent de Monpezat

Romain Réveilhac



Julien de Guarneri



Mireille Fulpius et Sylvie Bourey



A Marcillé-Robert : Espace naturel départemental :

Exposition de l’œuvre Migrations de Myriam du Manoir et participation des élèves de l’école publique Louise Bellays. L’inauguration s’est déroulée au pont du Rachapt, à proximité du gros chêne vendredi 17 juin en fin d’après-midi. Myriam du Manoir est l’artiste spécialiste du Land art.

Myriam du Manoir

Infos pratiques :