LIRE À RENNES. RENCONTRE AVEC ESTELLE-SARAH BULLE ET SES ÉTOILES LES PLUS FILANTES

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Les étoiles les plus filantes” aux éditions Liana Levi, venez rencontrer Estelle-Sarah Bulle au Café littéraire de Rennes le jeudi 7 octobre à 18h.

A propos du livre :

Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de Marcel Camus. En juin 1958, une équipe de tournage débarque à Rio de Janeiro pour tourner une adaptation de la pièce de Vinicius de Moraes dans la favela avec des comédiens amateurs noirs. L’effervescence autour du projet aiguise les intérêts de deux agents locaux de la CIA et de la France, soucieuse de se placer dans la compétition du Festival de Cannes.

Les avis :

par Manuel H. (Libraire)

« Une trace sur notre rétine émerveillée »

C’est l’un de mes grands coups de cœur de cette rentrée littéraire ! En prenant pour cadre l’audacieuse création du film « Orfeu negro » au destin hors-norme, réalisé à la fin des années cinquante au Brésil par un réalisateur français, Estelle-Sarah Bulle déploie un magnifique roman d’une grande intensité, avec des personnages palpitants et vibrants, un contexte riche et passionnant, une ambiance créative ardente au pays de la samba et de la bossa nova naissante, le tout porté par une narration captivante et des questions toujours brûlantes.

par François-Régis SIRJACQ (Libraire)

1958, Aurèle Marquant arrive au Brésil avec l’intention de tourner le film « Orfeu Negro ». A l’exception de Gipsy Dusk, danseuse américaine métisse, femme du réalisateur, tous les autres acteurs seront des amateurs noirs recrutés sur place. Ce roman raconte toute l’épopée de création du film à travers une aventure qui nous fait découvrir Rio, ses favelas, la construction de la ville nouvelle de Brasília, la Bossa nova, les relations avec la CIA et les milieux culturels Français et Brésiliens jusqu’au festival de Cannes 1959 qui va consacrer le film « Orfeu Negro » avec la palme d’or.

Il n’y a pas à tergiverser : Estelle-Sarah Bulle est une immense et merveilleuse conteuse !

par Simon R. (Libraire)

Un roman sensuel, violent et passionnant !

par Anthony F. (Libraire)

Un très beau roman sur le film “Orfeu Negro”

Estelle-Sarah Bulle signe avec ce nouveau roman un hommage au cinéma et à la bossa nova. Librement inspiré de l’histoire du film de Marcel Camus, “Orfeu Negro”, qui décrocha la palme d’or à Cannes 1959, on peut dire que “Les étoiles les plus filantes” nous donne une envie féroce, celle de foncer dans les salles obscures. Il traduit avec ferveur toutes les étapes de la création du film jusqu’à sa consécration internationale.

Les personnages campent un Rio foisonnant et loin des clichés. De plus, le Brésil connaît à l’époque une émancipation démocratique. L’Auteur crée ici une histoire véritablement romanesque. C’est aussi un bel hommage à la musique, tant les musiciens qu’elle fait revivre sont criants de vérité et de passion… La bossa nova prit véritablement son envol international grâce à “Orfeu Negro”.

Estelle-Sarah Bulle

Estelle-Sarah Bulle est née en 1974 à Créteil, d’un père guadeloupéen et d’une mère ayant grandi à la frontière franco-belge. Elle est l’auteure d’un premier roman, Là où les chiens aboient par la queue (Liana Levi, 2018), grand succès couronné par plusieurs prix littéraires, dont le prix Stanislas du premier roman, le prix Eugène-Dabit du roman populiste et le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde et d’un roman jeunesse, Les Fantômes d’Issa (L’École des loisirs, 2020). Les Étoiles les plus filantes paraît en août 2021.

Rencontre avec Estelle-Sarah Bulle avec Estelle-Sarah Bulle le jeudi 7 octobre 2021 à 18h00 au Café Littéraire de votre librairie Le Forum du livre de Rennes

La rencontre sera animée sera suivie d’une séance de signatures.

L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Il est fortement recommandé de s’inscrire pour la rencontre sous les formes suivantes :

en ligne https://www.weezevent.com/rencontre-avec-estelle-sarah-bulle

par email contact@librairieforumdulivre.fr,

par téléphone au 02 99 79 38 93

directement au magasin.

Date de parution : 26 août 2021

14 x 21 cm – 432 pages

ISBN : 9791034904358

21,00 €

Version numérique – ACHETER

15,99 €

ISBN ePub : 9791034904365

ISBN PDF : 9791034904372

En partenariat Forum du livre / Unidivers