RENNES. EON, MUSIQUE VIBRATOIRE ET PUISSANCE HARMONIQUE DIMANCHE 8 MAI

Les Tombées de la Nuit, en partenariat avec le groupe scolaire Saint-Vincent Providence, présentent ÉON par Olivier Mellano & Le Chœur de Chambre Mélisme(s) emmené par Gildas Pungier. Une concert gnostiquement recommandé par Unidivers !

Insatiable caméléon et baroudeur musical repoussant les frontières géographiques et esthétiques, habitué des Tombées de la Nuit (avec notamment la création de No Land en 2016, avec Brendan Perry et le bagad de Cesson-Sevigné), Olivier Mellano revient avec une nouvelle création originale, dédiée cette fois à la musique vocale.

Ce programme, composé de huit pièces pour chœur et écrit par le guitariste et compositeur rennais, rassemble douze chanteuses et chanteurs du Chœur de Chambre Mélisme(s) sous la direction de Gildas Pungier. À cette occasion, Olivier Mellano invite Melaine Dalibert, en deuxième partie de concert, pour un duo improvisé guitare électrique et orgue qui déploiera d’autres couleurs du monde harmonique d’ÉON. Une magnifique esthétique contemporaine reliant musique ancienne et baroque.

On avait quitté les travaux d’Olivier Mellano autour des voix en 2018, avec Baum Ici-bas, somptueuse relecture pop et contemporaine des Mélodies de Gabriel Fauré. Il avait déjà en tête cette rencontre, créée en 2021, avec Gildas Pungier et ses chanteurs et chanteuses du Chœur de Chambre Mélisme (s), pour lesquels il a composé les huit pièces d’ÉON. Soit, en grec, l’être et la vie. Ou, pour le compositeur, le monde éthéré́ et spirituel des idées, cet espace hors temps où chaque artiste va puiser la source de son inspiration.

La partition, tonale et à l’épure, mêle musique savante (les mondes harmoniques de Gesualdo, Purcell, Ligeti, Pärt, etc.) et source contemporaine, module et serpente sans cesse entre harmonies et dissonances, transe rythmique et méditation solaire, expérience vibratoire et période contemplative. Si, avec la grande variété de répertoires qu’il a abordés depuis bientôt vingt ans (musiques classiques, populaires, traditionnelles et contemporaines), l’ensemble Mélisme(s) est habitué aux rencontres, aux expériences hors-cadres et versatiles, le travail du chef de chœur et directeur artistique Gildas Pungier est ici à l’exacte articulation des cultures, dans cette rencontre unique avec un compositeur liant musique ancienne, baroque et esthétique d’aujourd’hui. En guise de second programme, la Chapelle Saint-Vincent, écrin du spectacle, verra Melaine Dalibert rejoindre Olivier Mellano sur scène, pour un duo improvisé orgue et guitare électrique créé pour l’occasion, qui déploiera d’autres couleurs du monde harmonique d’ÉON.

Forte d’une confiance réciproque, d’une attention et du lien artistique qui unissent au plateau tous ces artistes, ÉON est une œuvre subtile et lumineuse qui rend plus que tout hommage aux voix, vibrantes et éclatantes, dans un concert en forme de dialogue insolite faisant jaillir énergie étincelante et émotion pure.

Billetterie en ligne

15:00 à 16:30

Dans la chapelle du Collège Lycée Saint-Vincent Providence, rue de Paris, Rennes

5€ Tarif unique (+frais de location) • 2€ Tarif Sortir !

Tout public

Renseignements au 02 99 32 56 56 (pas de réservation à ce numéro)

