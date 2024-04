Enys Men, second long métrage du réalisateur et producteur britannique Mark Jenkin, sortira dans les salles françaises mercredi 10 avril 2024. Sa sortie britannique en 2022 et sa présentation au festival de Cannes ne semblaient pas prévoir une sortie en France. Avec une île inhabitée des Cornouailles pour décor, ce film flirte avec le drame, l’horreur etl’expérimental

Nous sommes en 1973 sur une île inhabitée au large des côtes de Cornouailles. Les observations quotidiennes d’une fleur rare, par une écologiste bénévole qui vit sur un petit lopin de terre et qui étudie la croissance d’un ensemble unique de fleurs, se transforment en un voyage métaphysique qui l’oblige et le spectateur aussi, à s’interroger sur ce qui est réel et ce qui est cauchemardesque. Enys Hommes pourrait être décrit comme un film d’horreur, mais ressemble plus à une rêverie qui trace langoureusement des scènes et des images avec une logique méditative. Il emmène le public dans un endroit plus sombre qu’il peut l’imaginer. La musique est conçue spécialement pour accompagner ce genre de voyage : chaque ligne de synthé délicate guide les spectateurs dans une rêverie hypnotique, puis chaque explosion de statique les ramène violemment sur terre…

Le titre Enys Men est en Cornique et signifie en français « Enys Hommes ». Le peuple Cornique (ou Cornish) est une minorité nationale reconnue au Royaume-Uni, qui comme les Gallois et les Bretons, peut retracer ses racines jusqu’aux anciens Bretons celtiques qui habitaient la Grande-Bretagne avant la conquête romaine. Au moment des grandes invasions anglo-saxonnes aux Ve et VIIe siècles beaucoup de Corniques se sont réfugiés dans le sud de l’Armorique (la Bretagne d’aujourd’hui). La péninsule du Finistère sud ayant une forme grossièrement comparable à leur terre d’origine, ils l’ont également appelée Cornuallia, devenue Kernev en breton et Cornouaille en français. La capitale bretonne de ce territoire est Quimper (29). Les deux Cornouailles (en Bretagne et la péninsule qui s’allonge au sud-ouest de l’Angleterre) portent donc bien le même nom : toutes deux ont la forme d’une corne, d’où leur appellation !

Avec Mary Louise Woodvine, Edward Rowe et Flo Crone dans le casting, le long-métrage raconte l’histoire d’une bénévole passionnée de vie sauvage. Sur une île inhabitée des Cornouailles, elle se livre à des observations quotidiennes sur une fleur rare. Sa vie est hypnotique dans sa monotonie, elle répète les mêmes gestes jour après jour, comme un rituel. Au fur et à mesure, des sons et des images provenant d’autres temporalités commencent à s’infiltrer, perturbant progressivement son équilibre.

Mark Jenkin est un réalisateur basé à l’ouest des Cornouailles. Son style cinématographique unique l’a conduit à être également directeur de la photographie et monteur : il traite ses propres séquences à la main. Son premier long métrage Bait, avec lequel le réalisateur se penche sur la gentrification d’un village des Cornouailles, remporte en 2019 un BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) et un important succès critique. Bait est une comédie dramatique : « Martin est un pêcheur sans bateau. Son frère Steven a réaménagé celui de leur père en bateau de tourisme, créant un fossé entre eux. Leur maison de famille est devenue un refuge pour londoniens aisés, et Martin emménage dans la propriété située au-dessus du port pittoresque. Sa lutte pour redorer le nom de famille et leur héritage génère des tensions grandissantes avec les touristes et les habitants locaux, lorsqu’une tragédie familiale bouleverse son monde… »