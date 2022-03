APPEL À ENSEIGNE. QUEL SIGNE DE RECONNAISSANCE POUR LES BIBLIOTHÈQUES ?

Une enseigne pour les bibliothèques : lancement d’un appel à candidatures pour concevoir une enseigne nationale pour les bibliothèques.

Une enseigne ?

Les pharmacies ont leur croix verte, les bureaux de tabacs leur carotte, les enseignes commerciales leurs visuels urbains… Et les bibliothèques? Dans nos villes et villages, il faut pouvoir les repérer rapidement et facilement. Inventons un signe pour montrer et voir les bibliothèques dans toute la France ! Un signal pour souhaiter à chaque citoyenne et chaque citoyen la bienvenue dans ces lieux démocratiques de vie et de culture.

Lancement d’un appel à candidatures pour créer un signe

Avec le soutien du Ministère de la Culture, l’ADBGV (Association des Directrices et directeurs de

Bibliothèques municipales et de Groupements intercommunaux des Villes de France) organise une consultation pour créer et concevoir une enseigne pour les bibliothèques.



Les graphistes, designers, artistes, créateurs, et candidats qui souhaitent candidater sont invités à envoyer un dossier de candidature avant le mardi 20 avril 2022, à midi.

Le cahier des charges et les modalités pratiques de consultation sont disponibles sur

https://enseignebibliotheques.fr/.

La proposition explicite d’un graphiste de Freepik, laquelle suggère plutôt qu’une bibliothèque… un cabinet de lecture…

Page dédiée à la consultation : https://enseignebibliotheques.fr/consultation/