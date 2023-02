Album illustré. L’enfant, la taupe, le renard et le cheval : une tendre aventure humaine

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval écrit par Charlie Mackesy, est publié en premier lieu par les éditions Ebury Press en 2019 (sous le nom de The boy, the mole, the fox and the horse). Destiné aux enfants, son histoire particulière avec ses illustrations à l’aquarelle, tout autant douces que douloureuses, connait un succès immédiat.

Dès lors, cet album est-il adapté en un court métrage de 34 minutes, illustré par l’auteur et dirigé par None More et la boîte de production Bad Robot. Puis de ce court métrage naîtra un autre album du même nom qui reprend les illustrations du film d’animation, toujours publié aux éditions Ebury Press. La version française de cet album voit le jour aux éditions Arènes qui publient les deux versions de l’histoire, la première en 2020 et la seconde en 2022.

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval raconte l’histoire d’un petit garçon perdu qui se réveille dans un lieu inconnu dont l’étendu semble infini. À travers son voyage pour retrouver sa maison, il fait la rencontre d’une taupe gourmande, amatrice de gâteau, d’un renard méfiant qui ne fait plus confiance aux autres et d’un cheval blanc, d’une sagesse et d’une candeur inégalées. Ce petit groupe traverse la prairie enneigée en quête d’une maison pour le garçon et, durant ce périple, ils discutent de thèmes philosophiques tels que le courage, le foyer, la peur. Cette aventure initiatique nous entraîne dans des questionnements existentiels qui travaillent nos esprits, accompagnés par des personnages caractériels mais attachants.

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval – une histoire animée, éditions les Arènes, 2022

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval, éditions les Arènes, 2020

Cette histoire remplie d’humanité et de tendresse offre une leçon de vie aussi bien grâce à cet enfant perdu dans la nature et dans son identité que par les animaux anthropomorphes qui l’aide à se comprendre et à s’accepter. Un renard méfiant, qui a été plus d’une fois trahi, une taupe à l’ouest, dont la gentillesse n’égale que sa gourmandise, et un cheval blanc aux airs de Pégase, sage et doux. Ces quatre personnages singuliers incarnent les multiples facettes de l’homme et de son intériorité. Leur dialogue se déroule tout au long de l’album et jalonne l’histoire.

Quant au lecteur, il semble incarner le cinquième comparse qui les écoute parler d’un peu de tout et de rien. Entre questions sur la vie, la mort et l’être se mêlent la gourmandise de la taupe qui cherche un gâteau, l’indifférence du renard toujours trois pas plus loin et la tranquillité du cheval qui converse avec cet enfant à la culpabilité cachée par son innocence. Ce petit moment hors du temps, aux tons hivernaux, d’une beauté à couper le souffle emporte le lecteur avec lui dans un ineffable moment d’introspection.

Écrit à l’encre et peinte à l’aquarelle, la douceur de son tracé et la candeur des mots posés sur le papier se marient parfaitement avec son histoire. Les illustrations, tantôt pleines pages, tantôt encadrées par des bandes blanches, construisent un décor spacieux et jouent avec la perspective. Dans ce fond lointain, réaliste, aux couleurs pastel se dessinent les silhouettes des personnages, dont les contours noirs jurent avec le manteau de neige qui les entoure. Le lecteur a l’impression de voir leurs traces de pas dans la neige tandis qu’ils continuent d’avancer dans cette étendue vaste, à perte de vue, où seuls les branches des arbres se dessinent au lointain.

Le lecteur est happé dans une univers merveilleux d§s la première page tournée. Paisible et calme, la nature prend le dessus sur l’homme. Et nous, lecteurs, ne sommes plus qu’une silhouette dansante dans la neige, une parmi tant d’autres, qui se disperse face à la tempête. Mais peut-être avions-nous besoin de ce court instant de rien afin de faire le vide dans son esprit et se retrouver face à soi-même, face à ses vices et ses faiblesses…

« La haine fait beaucoup de bruit, mais il y a dans ce monde plus d’amour qu’on imagine. » Charlie Mackesy

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval – Une histoire animée de Charlie Mackesy, Éditions Les Arènes. Paru le 24 novembre 2022. 192 pages. 22€

