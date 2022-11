Enfant perdu de Rennes. Une élégante pop baroque

À travers une production cloud pop foisonnante et des textes en français, le jeune groupe rennais Enfant perdu déploie dans son premier album Sanctuaire un univers poétique et baroque entre hyperpop et electronica onirique.

Formé à Rennes en 2019, ENFANT PERDU émerge de l’imaginaire de la compositrice Izza, accompagnée sur scène par Clémence Prayez à la batterie et Corentin Louboutin à la guitare.

Entre hyperpop et electronica onirique, le groupe fraye son chemin à travers des micro-univers aux inspirations imprévisibles. Projet pluridisciplinaire musical et visuel, l’esprit est pop, la démarche est expérimentale et la palette riche et foisonnante, puisant dans des influences aussi diverses que la scène hyperpop anglaise, Kanye West, James Blake, Arca, FKA Twigs, La Chica ou la musique médiévale.

Sanctuaire, sortie le 4 novembre 2022 chez admofe, concentre bien tout ce singulier récif d’inspirations diverses, chaque piste renfermant tout un petit monde sonore.

<a href= »https://enfantperdu.bandcamp.com/album/sanctuaire »>Sanctuaire by ENFANT PERDU</a> <a href= »https://enfantperdu.bandcamp.com/album/sanctuaire »>Sanctuaire by ENFANT PERDU</a>

Du premier single, Jardin Texto, ode à l’adolescence et ses amours naïves et écorchées dans les années 2000, au parfum de Nokia 3310 et des premières heures d’Internet sur une mélodie entêtante et une poésie à fleur de peau, à Le Feu, qui réussit à mêler polyphonie Renaissance et geste pop, en passant par Toujours l’été et HOME, démonstrations de cloud pop planante et contemplative, l’album navigue sans complexe et sans frontières entre légèreté absolue et douce inquiétude. ENFANT PERDU se perd et se promène, déambule au gré de l’imagination et surtout de l’émotion.

SANCTUAIRE ENFANT PERDU

LP – 13 titres

Date : 4 Novembre

CONCERTS

 30/09/22 L’Alimentation Générale, Paris

œ 18/11/22 Release Party, Ombres Electriques, Rennes

Ÿ 09/12/22 TransOff, La Part des Anges, Rennes

