Langueux. Emeline Jan et Michel Batt exposent acryliques et photos à la Ruche des Arts

La galerie associative de la Ruche des Arts de Langueux (Côtes-d’Armor) accueille les expositions Premiers pas d’Emeline Jan et L’esprit des lieux de Michel Batt jusqu’au 25 mars 2023. La première est peintre et expose pour la première fois, le second photographe et un habitué des salles d’expo. Abstraction dans les tons pastels ou capture d’éléments de prime abord invisibles, tous deux donnent à voir la mer.

Le vernissage de deux expositions, celle des peintures d’Emeline Jan baptisée Premiers pas et celle des photographies de Michel Batt, intitulée L’esprit des lieux, s’est déroulé au sein de la galerie associative de la Ruche des Arts à Langueux vendredi 3 mars 2023. Evelyne Bonet, la directrice de la galerie a présenté les artistes à la trentaine de personnes qui avaient fait le déplacement pour une rencontre haute en couleurs.

Emeline Jan et Michel Batt

Pour Emeline Jan, il s’agit d’une toute première exposition. Après un début d’année sous le signe du changement et du recentrage, elle a l’immense plaisir de proposer aux visiteurs de la galerie, 20 tableaux de peinture abstraite. “L’artiste est prometteuse. Elle nous offre sa première exposition avec un talent brut et prometteur,” avait souligné Philippe Boulenger, le président de l’association la Ruche des arts le jour du vernissage. Emeline Jan est originaire de Binic-Étables-sur-Mer (22). La peinture est une passion pour elle depuis bien longtemps.

La philosophie d’Emeline est de penser que la créativité est en chacun de nous, que l’on est tous créatifs, qu’il faut libérer sa créativité, révéler sa singularité artistique, oser son âme d’artiste et enfin s’autoriser à faire le premier pas vers sa créativité. C’est donc en 2019 qu’elle ose se définir comme une artiste et installer son atelier désigné : l’Atelier Libratoi à Saint-Quay-Portrieux (22). Elle consacre alors sa vie pleinement à la peinture, à l’abstrait, à l’art thérapie et à des ateliers créatifs pendant 3 années. En 2022, elle reprend une activité annexe et travaille en parallèle dans le marketing. Elle installe alors son atelier de peinture à son domicile à Binic-Etables-sur-Mer. Sa peinture est consacrée uniquement à l’acrylique “Souvent, je la dilue avec des éléments naturels du bord de mer : du sable, des éponges de mer, des coquillages, etc.” Emeline aime s’installer en bord de mer pour peindre. “C’est mon art de vivre ! Les paysages inspirent mes émotions”. Il lui arrive aussi d’ajouter des feuilles d’or ou d’argent pour donner du relief à ses tableaux abstraits. Elle expose aujourd’hui, pour la première fois, une vingtaine de ses 60 œuvres réalisées au total.

Michel Batt est quant à lui un habitué des expositions. Il propose une série d’une trentaine de photographies réalisées suite à ses nombreuses balades au port de pêche et de commerce du Légué (22) situé entre les villes de Saint-Brieuc et Plérin. Le photographe capte avec son appareil photo des éléments qu’on ne voit pas forcément au premier regard et qui concluent un regard différent. Originaire de la région parisienne, Michel Batt était cadre dans la filière de l’automobile.

Aujourd’hui, le jeune retraité est installé à Quessoy (22) et consacre tout son temps à la photographie qu’il affectionne depuis l’adolescence. Michel Batt est un talentueux photographe autodidacte. Ancien auditeur des conférences de la Société française de Photographie et du musée du Jeu de Paume, sa pratique photographique le guide à choisir une idée directrice pour élaborer un projet à thème. À travers la photographie, Michel Batt raconte des histoires. Il immortalise les villes avec ses fêtes, ses centres commerciaux, ses déchets et la peau de ses murs, par exemple : lorsque son regard est attiré et qu’il photographie les réalisations d’adeptes de l’art urbain avec ses murs tagués, Michel Batt leur redonne vie en leur attribuant la fonction première qui est de porter un message puissant. Michel Batt aime rencontrer le public des expositions pour déclencher avec lui le dialogue, interroger et se remémorer. Il n’est pas rare que le visiteur s’interpelle quant à son premier regard sur la photographie de Michel Batt. Un trompe l’œil fait qu’il se pose la question si ce qu’il est en train de visualiser est une photographie ou une peinture. Michel Batt réalise tous ses tirages lui-même, certains sur papier d’art.

Jusqu’au 25 mars, exposition de peinture et de photographie, Galerie de la Ruche des Arts, 29 rue des Madières à Langueux

Ouvert du mercredi au samedi de 14 h à 19 h.

Contact : 06 06 64 98 67.

Toutes les œuvres sont disponibles à la vente.

L’exposition de ces deux artistes se décline également dans la librairie Cultura de Langueux.