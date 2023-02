Bruz. Le Festival les élégantes courbes célèbre les corps des femmes les 3 et 4 mars 2023

Marre d’être « trop » grosse, « trop » maigre, « trop » petite, « trop » grande ? Marre d’être complexée et de ne pas ou plus oser porter les vêtements que vous aimez ou simplement aller à la piscine ? L’association rennaise Les Élégantes Courbes vous aidera certainement à dépasser tous les stéréotypes qui se sont insidieusement ancrés dans l’esprit de toutes les femmes qui ne voient, sur les affiches et les magazines, que des femmes calibrées et photoshopées.

Dans les sociétés occidentales, les médias nous renvoie une image de la femme calibrée et stéréotypée. Ce qui engendre toutes sortes de complexes. Le regard des autres, qu’on imagine dévalorisant (et qui l’est parfois), n’aide ni les femmes ni les hommes à se sentir bien tels qu’elles/ils sont. Et c’est naturellement la course aux régimes qui font maigrir ou qui font grossir, mais qui ne résolvent en rien le problème de fond : se sentir bien, belle et beau, désirable tel qu’on est.

Si certaines femmes ont pris le parti d’en rire, telle Celeste Barber, actrice et écrivaine australienne, qui parodie les publicités en montrant son corps sans retouche, d’autres ont choisi une autre voie comme Elisa Tual, fondatrice de l’association Les Belles Courbes.

Celeste Barber sur son compte Instagram

Été 2016 : Elisa Tual, elle-même toute en courbes, voit passer sur internet une élection de miss « plussize ». Voilà l’occasion de se lancer un défi, de surmonter ses complexes sournois, de rencontrer d’autres femmes rondes et d’enfin s’accepter tel qu’elle est, sans plus martyriser son corps avec des régimes plus ou moins efficaces.

De défilés en événements, de shootings en concours, Elisa Tual prend confiance en elle, mais les rencontres ne sont pas toujours teintées de bienveillance. Ce qu’elle recherche : la valorisation des femmes, de toutes les femmes.

Elisa Tual postule pour de petits salons de mariage, des festivals indépendants afin de défiler en tant que modèle grande taille amateur. Elle observe le monde de la mode inadaptée au monde réel : une mode présentée par des femmes filiformes qui enfilent allègrement des vêtements taille 34 ou 36… Impossible pour beaucoup de s’imaginer dans de tels vêtements… Avec Elisa le public voit enfin un modèle plus représentatif !

Au fil des défilés, Elisa Tual prend confiance en elle et assume son corps : mais pourquoi n’y a-t-il pas plus de femmes rondes ? Pourquoi la société renvoie-t-elle toujours cette image de femme-enfant ? Elise Tual aménage en Bretagne et devient modèle bénévole « plussize » et fait toujours le même constat : très peu de femmes rondes dans les défilés, serait-elle la seule femme à assumer ses rondeurs ?

L’idée d’une association commence à germer dans son esprit et en mars 2018 naît l’association des Belles Courbes avec un premier défilé de mode avec des femmes, et des hommes, tous bénévoles. L’objectif étant de montrer tous les corps dans leur diversité et à les valoriser.

Valoriser toutes les femmes, mais plus particulièrement les femmes rondes en organisant des défilés de mode sans critères de poids dans la région.

Trois ans d’existence et déjà des défilés, des événements, des shootings pour que toutes les femmes s’acceptent telles qu’elles sont. Divers partenaires se joignent à ce désir d’épanouissement, qu’ils soient photographes, stylistes, maquilleurs ou coiffeurs.

Prochain événement : Bruz 3 et 4 mars 2023, 3e Edition du Festival des Courbes, Salle Vau Gaillard à Bruz.

Durant tout le week-end, retrouvez une programmation variée, autour de valeurs communes que sont les droits de la femme, le handicap, la valorisation de toutes et tous, la bienveillance… Cette édition est parrainé par Pierre Martot, acteur français, notamment connu dans son rôle de Léo Castelli dans la série Plus Belle la Vie.

Des exposants, artisans, auto-entrepreneurs, VDI, dans le bien-être, les produits de beauté, d’entretiens, jouets… Des animations avec nos défilés de mode sans critères. Des chants. Des danses. Stand Makeup

Deux associations seront présentes afin de sensibiliser aux droits des femmes et à l’endométriose :

– Paenser les Maux: https://www.facebook.com/Paenserlesmaux

– Bretagne endométriose: https://www.instagram.com/bretagneendometriose/

Marie-Rose Galès, patiente-experte, autrice, écrivaine, militante de la cause et de la recherche sur l’endométriose nous fera l’honneur d’être présente le samedi 4 mars

https://www.instagram.com/superendogirl/ Elle nous présentera son nouveau programme de recherche : l’Endogalaxie.

Les artistes en programmation durant le week-end:

*Metodi, coach vocal/ The Voice 2021: https://www.instagram.com/metodioff/

*Sweet swing Band: https://www.facebook.com/sweetswingbandrennes

*Céline Borlet: https://www.celine01borlet.com/…

*Association Jab Jazz Danse: https://www.facebook.com/jabruzjazz

Food Truck/Vente de gâteaux / boissons sur place

Les élégantes courbes. 4 allée François Jouannet 35000 Rennes.

06 62 44 26 70

eliony@hotmail.fr

Site internet: https://www.leselegantescourbes.fr/

Facebook: https://www.facebook.com/leselegantes…

Instagram: https://www.instagram.com/leselegante…

You tube : https://www.youtube.com/watch?v=NEvzO0fJntU

Crédit photo : Julien Cordeille Photographie

Robes : Robes de mariée Vincent Guillard

Organisation : Les Elégantes Courbes

Modèles : Cécile, Morgane, Ingrid et Elisa

Lieu : Château des Pères