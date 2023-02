Languidic. L’Ego de Gwendal Audrain fait son théâtre samedi 25 février

La première représentation publique de la pièce de théâtre Ego aura lieu samedi 25 février 2023 à la médiathèque de Languidic. Les spectateurs sont conviés gratuitement à la première pièce écrite par le Breton Gwendal Audrain. À la fois auteur et acteur, il joue aux côtés de la comédienne Anne Fisher. Unidivers dresse un portrait à la fois de l’auteur et de la comédienne.

Gwendal Audrain a créé, au mois d’août 2022, la pièce théâtrale intitulée Ego au théâtre l’Artimon de Locmiquélic (Morbihan) portée par le comédien lui-même avec Anne Fischer. Le 25 février, le public de Languidic (Morbihan) est invité à découvrir une pièce au concept de jeu original douée d’une énergie débordante du début à la fin du spectacle. Les spectateurs seront transportés dans une douce folie alternant entre traits d’humour et gravité, entre romantisme et pathétisme.

Résumé : “L’ingénieur Jack, passionné d’écriture, vient de rompre avec sa copine, Hélène. Il s’essaie à l’écriture de petites histoires dans son salon. Il est cependant incapable de canaliser ses émotions suite à sa rupture sentimentale. Jack se retrouve, malgré lui, embarqué dans un combat de pensées faisant intervenir les différentes facettes de sa personnalité, le souvenir matérialisé d’Hélène, et certains personnages de ses nouvelles. Dépassé émotionnellement, Jack voit rapidement ses fictions parasitées par toutes ses pensées.”

Le thème de la pièce traite de l’amour sans lourdeur, mais relève avec amusement les paradoxes, les contradictions et le ridicule dont l’être humain est parfois capable.

La création originale est de Gwendal Audrain avec Anne Fischer et Gwendal Audrain Captation : Raoul Dattola – Lumières : Caroline Boyer – Montage : Gwendal Audrain – Musique : Exort. Pièce créée au théâtre l’Artimon de Locmiquélic (56) et qui a été en résidence du 5 au 12 août 2022. Production exécutive, Musidrama

Né en 1985 à Lorient, Gwendal Audrain est originaire de Languidic (56). Il fait ses études à l’École Supérieure de commerce de Rennes et une fois diplômé il effectue un séjour d’études en Australie pendant une année. C’est à cette période qu’en parallèle de ses études, il trouve de petits emplois et notamment celui de figurant pour des tournages au cinéma. Il se prend de passion pour cette activité. De retour en France, Gwendal Audrain termine ses études et choisit de se former au métier d’acteur. Il monte à Paris et s’inscrit au cours d’Olivier Belmondo, le neveu de Jean-Paul Belmondo. Dans un premier temps, il mène de front sa carrière professionnelle en qualité de consultant d’affaires indépendant, ce qui lui donne un revenu régulier, car il est très difficile de vivre de sa passion et de son art, explique-t-il. En parallèle, il se forme au métier d’acteur en suivant des stages, des cours de chants et de danse, et participe aussi à des tournages avec de jeunes réalisateurs. Il commence aussi à écrire quelques pièces de théâtre et scénarios, car le métier d’auteur l’attire tout autant que celui d’acteur. Il se partage entre la capitale et son Morbihan natal, auquel il ne peut demeurer longtemps éloigné.

Gwendal Audrain avait déjà réalisé un court-métrage Dry Martini. En 2017, il tourne une mini web série intitulée Les Monstres, à Quistinic (56) dans le village reconstitué au XIX siècle à Poul-Fétan, un décor parfait pour incarner un vampire.

Les Monstres à Poul Fétan (56)

“Mon travail d’acteur passe par un goût prononcé pour la liberté de création, la recherche, le développement, la découverte, la prise de risque.”

Anne Fisher était pendant cinq ans professeur d’interprétation à l’école Entrée des Artistes, dirigée par Olivier Belmondo à Paris. Elle est comédienne de profession depuis une dizaine d’années. Elle a joué des rôles au cinéma, pour la télévision et au théâtre, également dans des spectacles pour jeune public et même des spectacles de rue. Elle y a incarné toutes sortes de personnages avec beaucoup de talent : elle peut être tantôt douce, muette ou volubile, tantôt hystérique, bipolaire, diabolique ou encore amoureuse éconduite, pétillante, intelligente ou idiote. Anne Fischer a démarré une activité de coach individuel qui s’adresse aux comédiens qui ont un objectif précis, comme une audition, un casting ou une représentation.

Théâtre : Ego, samedi 25 février à 20h30. Tout public. Spectacle gratuit. Espace des Médias et des Arts – 12 ter, rue Jean Moulin à Languidic (56).Réservation conseillée au : 02 97 65 19 18 ou https://my.weezevent.com/ego