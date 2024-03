Edgär fait un retour fracassant avec un nouvel album résolument rock Edgär is dead qui sort ce 1er mars prochain chez Riptide Music. Comme une renaissance, ce retour aux sources, aux couleurs rouge & noir, est une déclaration d’amour aux vagues rebelles venues d’Angleterre qui déferlent sur les villes pluvieuses du Nord.

Edgär est mort. Vive Edgär ! Comme une renaissance, le nouvel album du duo français nous plonge dans un univers résolument plus rock. Un retour aux sources aux couleurs rouge & noir, symbole d’une traversée violente dans la noirceur du doute et de la résurrection. Edgär is dead est une déclaration d’amour aux vagues rebelles venues d’Angleterre qui déferlent sur les villes pluvieuses du Nord.

Se baladant entre The Strokes et Arctic Monkeys en passant par The Hives, les références musicales du duo amiénois transparaissent dans cet opus, où la nostalgie sert la satire, et où le romantisme qu’on leur connait laisse place à la sueur. Même si Edgär is dead fait trembler les murs avec ses guitares saturées, la mélodie domine encore et toujours sur chacun de ses titres. Les harmonies vocales, signature remarquable d’Edgär, sont gravées dans le marbre de sa pierre tombale.



Après deux EPs, un album, plus de 7 millions de streams, une tournée française réussie de plus de 35 dates passant du Main Square Festival aux premières parties de Sting, Alice Cooper, Kyo, etc… Edgär fait un retour fracassant et compte bien s’imposer comme une des références du rock en France. Avec ce nouvel album Edgär is Dead, Edgär sonne la révolte et réveille l’adolescent qui sommeille en nous !

EN TOURNEE

28/01/24 – L’Olympia, Paris [première partie With de U2 Day]

16/02/24 – Zénith d’Amiens, Amiens [première partie de Goldmen]

16/03/24 – Zénith de Lille, Lille [première partie de Goldmen]

29/03/24 – Zénith d’Orléans, Orléans [première partie de With U2 Day]

30/03/24 – Arena Futuroscope, Poitiers [première partie de With U2 Day]

04/04/24 – Nouveau Casino, Paris

25/05/24 – Printemps de Bourges, Bourges

01/06/24 – Zénith de Lille, Lille [première partie de With U2 Day]

02/06/24 – Palais des Congrès, Le Mans [première partie de With U2 Day]

08/06/24 – Espace Mac Orlan, Peronne

16/06/24 – 24h du Mans, Le Mans

27/06/24 – Aluna Festival, Ruoms

16/07/24 – TBA, Toulon

18/07/24 – TBA, Beauvais

25/01/25 – Zénith d’Amiens, Amiens