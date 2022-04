Dreams à l’opéra de Rennes. Goûtez à la magie d’un Banquet céleste

Que tous les amateurs de magie, de fantastique et de poésie se réjouissent, DREAMS, le nouveau spectacle de Damien Guillon mis en scène par Cécile Roussat et Julien Lubek, est donné à l’opéra de Rennes les vendredi 20 mai à 20h, samedi 21 à 18h et lundi 23 mai 2022 à 20h. Unidivers vous conseille de ne pas manquer cet événement poétique et acrobatique, lequel, à n’en pas douter, marquera les esprits !

Initialement prévu fin 2020, le spectacle de Damien Guillon, à l’instar des autres programmations, a souffert des aléas du Covid 19, véritable bourreau du spectacle vivant. Qu’à cela ne tienne, avec le soutien vigoureux de Matthieu Rietzler, directeur de notre opéra breton, les protagonistes de cette création locale avait décidé d’accorder à tous la possibilité de s’offrir une belle soirée d’opéra…à la maison. C’est non seulement généreux, mais c’est aussi une idée extrêmement judicieuse. En effet, pour les quelques privilégiés qui ont ont eu la chance d’assister aux séances de captation du spectacle dans les locaux même de l’opéra, la pertinence d’un tel projet relève de l’évidence.

Pourquoi ? simplement, parce que conçu pour un large public, incluant les plus jeunes (à partir de 8 ans) Dreams atteint son objectif tant il a été bien pensé. On serait tenté de dire que, comme le petit prince de Saint-Exupèry, ce spectacle offre différents niveaux de lecture. On a coutume de dire que chaque âge a ses plaisirs, Dreams en dispense au-delà de ce qu’on peut souhaiter. Pour ceux qui n’ont jamais assisté à un opéra, voilà une manière des plus digestes et des plus agréables d’aborder le genre.

La musique que Damien Guillon utilise pour illustrer son propos est celle de Henry Purcell, de John Dowland et de quelques autres musiciens aux tonalités élisabéthaines qu’il domine à la perfection. Sa voix si particulière de contre-ténor contribue à l’ambiance de rêverie et de magie qui nimbe si adroitement cette création onirique. Le propos en est simple, Damien, jouant pour l’occasion son propre rôle sort du public et monte sur scène pour y retrouver des musiciens en costumes anciens.

Le spectacle DREAMS de Damien Guillon

Son voyage dans le temps commence et il se déplace, tel un témoin invisible, au milieu d’un décor en forme de cabinet de curiosités où les objets semblent doués d’une vie propre, les bougies sont suspendues dans l’air, des papillons s’échappent de cadres dans lesquels ils étaient figés, le reflet du miroir prend vie et s’échappe de son espace, enfin, la réalité et le rêve se mêlent et nous entraînent dans une méditation sur le temps qui passe et son côté inexorable.

Ce qui est particulièrement étonnant est la fréquence avec laquelle de petits événements drôles, déroutants et poétiques viennent en permanence stimuler notre imaginaire, ils ne nous laissent à aucun moment le loisir de décrocher, c’est merveilleux et on en redemande.

Rendez-vous les les vendredi 20 mai à 20h, samedi 21 à 18h et lundi 23 mai 2022 à 20h à l’opéra. Et pour les plus impatients, voilà en exclusivité le teaser:

Dreams, opéra de Rennes, vendredi 20 mai 2022 à 20h, samedi 21 mai 2022 à 18h et lundi 23 mai 2022 à 20h.

