La grâce est le thème national de l’édition 2024 du Printemps des poètes à Douarnenez dans le Finistère. Cet état de grâce cristallise la rencontre entre une œuvre et l’interprète qui saura la magnifier, l’habiter et la réinventer ! Depuis le vendredi 8 mars et jusqu’au lundi 25 mars 2024, les invités sont des poètes, des musiciens et autres voleurs de feu qui explorent quelques chemins possibles vers la grâce, qu’ils soient singuliers ou collectifs, sages ou agités. La chanteuse Valentina Casula sera notamment en concert le dimanche 24 mars à l’Ivraisemblable.

Le Printemps des poètes, soutenu par le ministère de la culture, a lancée sa première édition en 1999, à l’initiative de Jack Lang, alors ministre de la Culture. Depuis, chaque année de nombreuses manifestations, comme des concours, des ateliers d’écriture, des rencontres avec des auteurs, sont organisées en France. Cette année, le Printemps des poètes a pour parrain l’écrivain voyageur Sylvain Tesson.

Sylvain Tesson

Partenaire de la 25e édition du Printemps des poètes, la municipalité de Douarnenez avec Isabelle Clément, l’adjointe déléguée à la culture et à l’animation locale accueille des lectures, des concerts, des expositions, des ateliers, une table ronde, des projections vidéos qui se décline dans différents lieux de la commune : au Café-poème Livraisemblable, au Port-musée, au cinéma Le Club, à la Maison de la jeunesse, à la librairie des Métamorphoses. Dans le tourbillon du quotidien et de sa routine, le poète invite le public à se questionner sur le sens du terme : la Grâce. Le temps est alors suspendu un instant pour bénéficier d’un rêve partagé.

Le programme a débuté le 8 mars avec des échanges autour du dernier livre du poète Étienne Paulin intitulé Poèmes pour enfants seuls, paru aux éditions Gallimard. Il était accompagné par Jacques Vincent qui en a lu des extraits. Le lendemain, Le poète, entouré de la musicienne improvisatrice Magali Robergeau et de la médiatrice équestre Juliette Masure ont animé une table ronde pour témoigner ensemble de leurs pratiques qui engagent l’esprit comme le corps dans la quête d’une intériorité, la création de liens avec autrui et l’ouverture au monde sensible. Le public a été invité à échanger avec eux, en fin de séance.

Etienne Paulin

En soirée ce samedi 9 mars, la poétesse de la mer Anne-Josée Lemonnier, auteure de récits et poèmes publiés chez Rougerie et Diabase, a proposé une lecture musicale de son recueil Au clavier des vagues, qui brosse un paysage océanique pour rendre grâce à la beauté du monde et ouvrir les portes de l’intériorité !

Le vendredi 15 mars, Nolwenn Korbelle a tourné autour du mot en paroles et chansons, accompagnée dans ce moment aux claviers par Thomas Saouzanet, un moment informel, tenant davantage de la rencontre.

Anne-Josée Lemmonier Nolwenn Korbell

Le samedi 16 mars, l’écrivaine et traductrice littéraire Marina Skalova qui a grandi entre la Russie, la France et l’Allemagne a lu tu es l’avenir, une lecture bilingue russe-français et un flamboyant recueil de poèmes de Galina Rymbu qui est autrice, traductrice, activiste féministe, écologiste et anarchiste russe.

Lundi 18 mars, le quartet Dédamédom, constitué de deux femmes ( Sabine Corre, Lucie Hardoi et de deux hommes (Yannick Le Bitter et Jean-Baptiste Farraigue) , a donné un concert de chansons françaises revisitées et choisies parmi les plus grands interprètes : Claude Nougaro, Georges Brassens, Nelson Minvielle, Charles Trenet eou encore Serge Gainsbourg, etc…

Dans la seconde partie de soirée, le film documentaire Cesária Évora, la diva aux pieds nus a été projeté : Sa réalisatrice Ana Sofia Fonseca a fait revivre la diva, décédée en 2011, qui avait la beauté du cœur.

Dédamédom

La suite du programme

Jeudi 21 mars à 14h à Livraisemblable : des élèves germanistes de la Cité Scolaire Jean-Marie Le Bris choisiront avec leur professeure Geneviève Fraboulet, de lire (en allemand) au public, quelques poèmes allemands classiques et contemporains. Certains poèmes seront accompagnés en musique.

Vendredi 22 mars à 20h30 à Livaisemblable : À l’occasion des 80 ans de la mort de Max Jacob à Drancy au moins de mars 1944, le collectif des Louiseuses lui rendra hommage.

Samedi 23 mars :

A 11h, Marché de Tréboul ; à 14h, à la Maison Solidaire de Kermarron : lectures en musique suite aux ateliers autour de la scansion poétique et de la musique, menés par Abdoulaye Sané et organisé par l’association Strollad La Obra ; à 16h, à la Médiathèque Georges Perros : lectures et joutes poétiques animées par la poétesse polyglotte et traductrice Nicole Laurent Catrice, Jacques Guillemin et ses amis du Cap Sizun, passionnés de poésie multilingue. Ce sera un instant de grâce à saisir pour voyager entre les mots ; à 19h30 à la Librairie Les Métamorphoses : lecture-spectacle de poètes et auteurs amérindiens avec deux comédiennes Sylvie Contant et Catherine Bussière qui liront des textes de poètes et auteurs amérindiens dont Joséphine Bacon, Richard Wagamese, Louise Erdrich, Tommy Orange…

Dimanche 24 mars :

à la MJC-Centre social à 17h, Avec Petits papiers dansés par la Cie La Libentère, l’imaginaire et les sensations des spectateurs vont être en éveil ! Dans un espace noir et blanc, une danseuse dialogue et danse avec le papier qu’il soit feuille ou rouleau. Elle les déroule, s’y enroule, les déplie, les froisse, s’y cache, réapparaît …

A 18h à Livraisemblable, la chanteuse italienne Valentina Casula donnera un concert pour un récital autour de la grâce du jazz et des musiques du monde. Elle sera accompagnée du guitariste de jazz Jean-Luc Roumier avec lequel elle travaille de longue date autour de musiques traditionnelles et de ses propres compositions. Le duo explorera les nuances de la grâce à travers un répertoire de chants traditionnels en langues italienne, espagnole, portugaise et tzigane, avec des arrangements inédits.

Infos pratiques

A noter : dans le cadre du Printemps des poètes et suite à l’appel à écriture proposé par la Ville de Douarnenez, une scène ouverte aura lieu le lundi 29 mars, à 20h30 à l’Ivraisemblable. Après avoir proposer à tous les volontaires de relater ses états de grâce qui transcendent les vies de chacun dans le sport, en amour ou en amitié, en solitude, en art, en montagne ou en bord de mer, ou encore dans le secret des livres, la scène ouverte permettra à celles et ceux qui le souhaitent de venir lire leurs cartes postales.

Adresses des rendez-vous

l’Ivraisemblable au 60, rue Jean Jaurès à Douarnenez (29). Contact : 06 65 74 60 42

La Maison Solidaire de Kermarron au 29, bis Rue Charles de Foucauld à Douarnenez. Contact : 02 98 92 31 82

MJC-Centre social au 11, boulevard Camille Réaud à Douarnenez. Contact : 02 98 92 10 07 ou contact@mjc-dz.org