Une danse techno synthwave, c’est la priorité de DjREÏNE

Le premier EP Puisque nous ne sommes pas leur priorité de DjReïne sort le 10 mars 2023. Au fil de ses créations musicales, DjReïne a réalisé un premier EP de six tracks. Puisque nous ne sommes pas leur priorité-organisons-nous mêle ambiances industrielles et techno à des sonorités plus mélancoliques à la frontière de la synthwave. Les paroles ramènent à des questions collectives et sa voix, à la manière de Louisahhh ou Miss Kittin se veut revendicatrice et engagée tout en préservant un ton neutre.

DjReïne est productrice, dj et beatmakeuse. Formée à la batterie et guitare basse, sa carrière a débuté en club et au sein du groupe Periods. Ce groupe, ancré dans un univers post punk/pop, lui a permis d’affirmer sa propre signature musicale. Sa musique entremêle aujourd’hui des influences techno, ambient et hip hop.

Multifacettes, DjReïne tire son inspiration autant dans la musique que dans la danse et dans la vidéo. Ayant suivi une formation en danse classique et contemporaine, elle est toujours restée liée à cet art. Par la suite, Irène de son vrai nom crée pour ce projet un live. Elle mixe ses tracks sur platines ou en setlive. A l’aide d’un pedal board, elle y ajoute sa voix live qu’elle fait progresser par distorsion, pitch et phaser.

Elle est accompagnée sur ses lives par deux danseurs de la compagnie Ensemble Kinêtikos. A tour de rôle sur pointes, pieds nus, vêtus de lanières, chaps ou de longs manteaux, ils évoluent sur scène sur la base de techniques d’improvisation qui leur est propre, une manière de renouveler leur relation avec le public et avec les espaces scéniques de chaque concert. Ils donnent au live une dimension performative et crée un dialogue incarné entre la danse et la musique.

En parallèle de ce projet s’ajoutent les six clips des six tracks qui composent son premier EP ‘Puisque nous ne sommes pas leur priorité, organisons-nous’ prévu pour mars 2023. Ces clips, mis bout à bout et scénarisés, ont permis la réalisation d’un film expérimental et performatif de 35min.



TRACKLIST :



1. REVOLVER

2. HENDRIX

3. STARTING BLOCK

4. WATCH OUT

5. TRICKY

6. THAT’S US

