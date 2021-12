DINARD VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 DERNIER BAIN PLAGE DE L’ÉCLUSE

Combien à Dinard seront-ils d’intrépides à se retrouver pour le dernier bain de l’année vendredi 31 décembre 2021 à 15h ? En 2019, ils n’étaient pas moins de 2222 intrépides à se baigner durant cet événement festif et glagla organisé par la Ville de Dinard plage de l’Ecluse.

Rendez-vous le vendredi 31 décembre 2021 à 15h Dinard plage de l’Ecluse !

Plage de l’Écluse, après l’échauffement en musique qui commence à 15h, le bain a lieu à 15h30 pile et dure plusieurs minutes dans une eau entre 10 et 13°. Il est précédé d’un tour dans les vestiaires de la piscine municipale mis à disposition pour se changer et se doucher après le bain. Chaque participant reçoit un tee-shirt collector commémoratif de l’événement. Le dernier bain de l’année est – si les conditions sanitaires le permettent – suivi de verres de vin et de chocolat chauds (et pour certains, sur la plage, de vodka accompagnée de caviar…). Totale réussite chaque année pour ce bain païen…

Rendez-vous vendredi 31 décembre 2021 pour le dernier bain de l’année à Dinard Plage de l’Écluse. Douche chaude et vin chaud. Renseignements : 02 99 16 41 31. Horaire : Échauffement à 15 h devant la piscine ; départ du bain: 15 h30. Tarif : gratuit

C’est en 1969 que le tout jeune Christian Corbel décide de prendre pour la première fois un dernier bain de l’année. Depuis, chaque année, sans exception, cet événement est organisé à Dinard. Aujourd’hui, ce sont près de 2000 personnes, pour certaines déguisées, qui ont répondu présentes. Sous un soleil lumineux et la surveillance des Secouristes de la côte d’Émeraude et de la SNSM, les 12° de la mer ont augmenté un court instant sous la poussée de ces deux mille corps ! Défi personnel et collectif, l’effet relaxant et revigorant a été apprécié par tous, de 3 (si si…) à 99 ans.