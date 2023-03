Dinard. AntikCostume, la boutique qui propose des costumes de l’Antiquité à nos jours

A Dinard, dans le département d’Ille-et-Vilaine, une boutique possède la spécificité de fabriquer des costumes de l’époque napoléonienne du Premier Empire fait sur mesure, une activité unique au monde. Elle vend également des costumes de toutes les époques de l’histoire, en passant par le Moyen-Âge, les corsaires, la restauration, La Belle Epoque et bien d’autres encore. AntikCostume est l’empire du costume d’époque, l’unique entreprise à proposer autant de choix de tenues historiques à sa clientèle, aussi nombreuse que différente.

AntikCostume Dinard confection et vente

L’entreprise, atelier et boutique AntikCostume est une entreprise familiale qui remonte à quatre générations de passionnés et qui a été fondée à Dinard il y a presque un siècle par Maurice Guinhut, l’arrière-grand-père de Youenn Guinhut. A l’époque et dès 1925, il crée une teinturerie rue Levavasseur. Aujourd’hui, l’arrière-petit-fils est le gérant de l’entreprise, après son grand-père Jacques Guinhut qui prend la succession en 1961 et après Yves Guinhut, le père de Youenn qui devient le patron en 1986. C’est lui qui crée en 1997 AntikCostume et devient spécialiste de la reconstitution d’uniformes et accessoires historiques. Yves Guinhut prend sa retraite et passe le flambeau à son fils en 2021 mais demeure encore souvent avec son expérience professionnelle un précieux conseil pour les clients.

Yves Guinhut et Youenn Guinhut

Brigitte Tremaudan est la responsable de l’atelier. L’entreprise a deux activités : d’une part la confection et d’autre part la vente de costumes d’époque, tout âge et toutes tailles.

La confection : Parce qu’il existe peu de stocks de tenues complètes sur la période Empire, l’équipe de AntikCostume fabrique l’essentiel des costumes napoléoniens du Premier Empire, une activité unique au monde. Il arrive que certaines pièces proviennent de fournisseurs différents, mais l’assemblage des articles se fait au final dans l’atelier de AntikCostume. La confection de ses uniformes sont la fierté et le prestige de l’entreprise. Napoléon 1er demeure le personnage phare à AntikCostume, le plus connu au monde après Jésus-Christ, mis à l’honneur en 2021 par l’entreprise pour le bicentenaire de sa mort. AntikCostume lui avait consacré une exposition retraçant l’épopée napoléonienne à travers ses costumes et ses représentations historiques, autour d’un diorama de plus de 20 m2, constitué de plus de 4 000 figurines de plomb, peintes à la main.

La confection : premier Empire

La Giberne d’Eugène de Beauharnais : vice-roi d’Italie et fils adoptif de l’empereur Napoléon Iᵉʳ. La banderole à été brodée à la main et l’ensemble des cuivreries ont été réalisées en France.











La vente : L’entreprise vend également les costumes et accessoires appartenant à toutes les époques de l’histoire : l’Antiquité avec ses vêtements et ses armes ; le Moyen-Âge avec ses armures, ses cottes de mailles, ses épées et dagues, ses costumes avec gants et bijoux ; autour du grand siècle avec ses vêtements, ses chaussures et ses armes blanches et à feu ; les deux empires : ses uniformes, les gibernes, les médailles et monnaies ; de la restauration à nos jours : les confréries, les costumes victoriens et ceux de la Belle époque, les casques, les costumes bretons et traditionnels. “ Nos productions s’efforcent de coller au mieux à la réalité historique pour du spectacle ou pour agrémenter des collections avec des pièces introuvables”.

vente de costumes des autres époques









dessous de robe médiévale









La clientèle de AntikCostumes est très variée. Elle vient de particuliers, de professionnels du spectacle, de musées, d’associations de reconstitutions historiques, de salles d’expositions partout dans notre pays, et dans le monde : aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, etc. A Paris, AntikCostume a habillé le musée Grévin et le Louvre. De nombreuses tenues ont été portées dans les manifestations les plus prestigieuses: Les Misérables en concert pour la totalité des costumes ; l’état major de Napoléon lors du Bicentenaire de Waterloo. L’entreprise a aussi habillé le musée du fort de Seclin (59), certains ateliers du Puy du fou en Vendée, Vytautas the Great War Museum à Kaunas en Lituanie et le carnaval de Dunkerque.

Les accessoires





























Un grand choix d’articles sont disponibles sur place, les plus courants étant habituellement en stock. Pour les autres, l’entreprise est en mesure de livrer ses clients en 10 à 12 jours, week-end inclus. En moyenne deux costumes sortent de l’atelier par semaine.

En février dernier, la boutique a rentré un énorme lot de figurines qui seront progressivement mises en ligne.

