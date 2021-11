UN DIMANCHE AU THABOR 2022 : APPEL A PROJETS

La 10e saison d’Un dimanche au Thabor se tiendra tous les dimanches de mai, juin et septembre 2022. La Ville de Rennes lance un appel à projets aux associations et aux habitants qui souhaitent se produire au kiosque ou au théâtre de verdure du Thabor. Appel à projets pour la saison 2022 d’Un dimanche au Thabor jusqu’au samedi 15 janvier 2022.

La programmation est ouverte et reflète la diversité et la richesse des pratiques amateurs : concerts, petites formes théâtrales, chorégraphiques, poétiques, contes, lectures, etc. Toutes les propositions sont les bienvenues.

À propos d’Un dimanche au Thabor

Depuis de nombreuses années, la Ville de Rennes place l’art et la culture au cœur de son projet pour la cité, convaincue que l’expérience artistique et culturelle, l’implication des citoyens dans la vie culturelle, la diversité des expressions sensibles, la transmission des savoirs, le débat et l’écoute de la voix des artistes sont un appui pour faire société ensemble. Intégrant pleinement le respect des droits culturels dans ses orientations de politique publique (droit à la liberté d’expression artistique, droit de participer à la vie culturelle, égale dignité des cultures), elle souhaite favoriser le partage des cultures et l’accès à l’expression artistique par tous et pour tous.

Depuis 2012, tous les dimanches de mai, juin et septembre, à partir de 15 h, le Thabor devient ainsi le terrain de jeu et d’expression artistique des amateurs de la métropole rennaise.

Pour soumettre un projet

Les associations et les personnes intéressées sont invitées à envoyer la présentation de leur projet accompagnée d’une fiche technique, en précisant leurs coordonnées (adresse, téléphone, e-mail) et la ou les date(s) souhaitée(s) pour la représentation, jusqu’au samedi 15 janvier 2022, à l’adresse suivante :

par mail : undimancheauthabor@rennesmetropole.fr

ou par voie postale :

Ville de Rennes

Direction de la culture

CS 63 126

35 031 Rennes cedex