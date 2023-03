L’association Des Pies Chicaillent annonce la programmation de son festival Pies Pala Pop #2

Le vendredi 9 et le samedi 10 juin 2023 à Rennes, l’association Des Pies Chicaillent organise la 2e édition du festival Pies Pala Pop !

Au menu de ces deux jours : des concerts pop-rock-indé qui s’annoncent surprenants, des groupes et artistes français et internationaux que l’on admire et un cadre que l’on souhaite le plus accueillant possible avec notamment une superbe scène extérieure au Jardin Moderne.

Une session d’écoute intimiste et indé sera également proposée le samedi après-midi à l’Antipode.

Vendredi 9 juin / Jardin Moderne

Selen Peacock / Pop jazzy – Paris : Selen Peacock cherche tous azimuts entre chanson, pop oblique et jazz cosmique. Le quintet électrique propose des morceaux sans coutures de styles ou de sons, des chansons semi-réalistes tramées d’explorations poétiques.

Le groupe assemblé par Johan Saint, auteur et compositeur des chansons, regroupe des musiciens entendus dans Belvoir, Fantôme ou encore l’Orchestre national de Jazz. Aux saxophones et synthés de Martin-Oger Daguerre et Morgane Carnet (qui chante aussi pour former un duo masculin-féminin singulier) s’ajoute la section rythmique formée par François Le Roux et Augustin Bette. Horizon Fondu est le troisième album du groupe paru chez Another Record. C’est aussi le premier entièrement chanté en français.

Oruã / Krautrock psychédélique – Brésil : Alors que le Brésil connaît l’une des périodes les plus violentes de son histoire moderne, sur fond de coup d’État et de montée des fascistes, le besoin de trouver des espaces pour s’exprimer devient vital. C’est dans ce contexte qu’Oruã infuse et prend racines dans l’esprit de Lê Almeida, membre actif de la scène indépendante de Rio et fondateur du label Transfusão Noise Records.

De ses prémices lors de jam sessions à des tournées brésiliennes, américaines et européennes (notamment en tant que backing band du groupe légendaire Built To Spill), le groupe a vu sa musique évoluer et s’enrichir d’influences. Désormais quatuor, Oruã distille à travers son 3e album Íngreme (2021) un savant mélange d’expérimentations krautrock ascendant noisy, de paysages sonores psychédéliques composites, de sonorités qui s’aventurent vers l’acid-jazz, et d’un chant singulier brassé aux pulsations électriques d’une guitare imprévisible.

Ribbon Stage / Indie pop – USA : Si vous vous aventurez sur les grands boulevards new-yorkais, faites un détour au croisement du punk et de la pop : vous y trouverez à coup sûr Ribbon Stage ! Loin d’être un carambolage, cette intersection qui détonne nous guide vers une balade sucrée- salée rudement entraînante. Des structures qui vont rigoureusement à l’essentiel y rejoignent des mélodies accrocheuses, des guitares distordues, des rythmiques fringantes, des textes nihilistes, des références eighties et des sonorités qui évoquent bien plus le DIY-noisy que l’asphalte. Le groupe a sorti l’hiver dernier Hit With The Most, son tout premier LP, chez K Records et Perennial.

Italia 90 / Post-punk – UK : Le punk continue d’infuser une saine et créative colère dans les scènes londoniennes, Italia 90 en est le parfait exemple ! Rassemblé·e·s par une amitié à l’épreuve du temps, iels se connaissent depuis l’enfance, les 4 membres dans le vent ont à cœur de composer autour des luttes qui les animent.

Le rendez-vous est donné pour battre le pavé sur un post-punk ultra efficace qui n’hésite pas à sortir de ses propres codes ! On y retrouve un duo basse-batterie millimétré qui construit une structure stable et percutante, une guitare trublionne qui tisse une réjouissante tension et un chant cynique et joueur qui revendique un héritage prolétaire certain. Après plusieurs Eps et de belles années d’attente, Italia 90 vient de sortir son premier album Living Human Treasure !

What Are People For? / Indie dance – Allemagne : Quand rap, trip-hop, punk et techno enfilent leurs plus sympathiques bracelets-éponges, ce n’est certainement pas pour prendre le thé, mais bien pour sonner l’heure du parté ! Né de la collaboration de l’artiste Anna McCarty et de la musicienne et productrice Manuela Rzytki, What Are People For? est un projet à la dance music contagieuse. Le duo est rejoint par Paulina Nolte aux chœurs et Tom Wu à la batterie.

Entre associations surréalistes de mots et rap saisissant, les textes explorent avec humour, poésie et malice des thématiques comme la violence, les idéologies politiques, la sexualité ou le mysticisme. Les morceaux se construisent sur des lignes de basse hypnotiques prenant racines dans des boucles hip-hop old-school et des synthés analogiques ronronnants. What Are People For?, c’est aussi le nom du premier album, sorti en automne 2022 ! Concert en partenariat avec l’Institut Franco Allemand et le Goethe Institut.

Samedi 10 juin / Jardin Moderne

Jokari / Pop électronique bricolée – Toulouse : Avec ce projet, Marion Josserand mitonne minutieusement des chansons aux saveurs de malabar bigoût et d’école buissonnière. Après des études de jazz dans la ville rose, ses rencontres et ses différents groupes (Boost 3000, OE, Terrain Vague…) ont encouragé sa pratique de l’écriture en couplet/refrain. À travers Jokari, la musicienne toulousaine nous emmène dans un coin de chambre où des morceaux sont composés à l’orgue puis bricolés à coups de violon, synthés, guitare et batterie de poche.

Un terrain de jeu où se croisent pop électronique chamarrée, structures inventives et ludiques, chant en français surréaliste, échappées nostalgiques et boum orchestrale. Le premier album de Jokari, Main Gauche est sorti en décembre 2021 chez Another record, AB record et Cheptel records.

Comfort / Synth hip-hop punk – Ecosse : Avec une énergie farouche et une approche brute, Comfort fait partie des groupes qui ne prennent aucun détour. À leur arrivée à Glasgow, Nathalie & Sean, tous deux frère et sœur, ont la ferme intention de monter un groupe sans se soucier des conventions esthétiques ou des traditions.

Après d’intenses années de compositions, de performances et de fervent activisme au sein de la scène queer/punk glaswégienne, le duo a pu éprouver et développer sa formule : une batterie millimétrée qui balaye tout, un chant hip-hop orageux, des boucles électroniques anguleuses et des textes qui explorent les problématiques sociales et télescopent les idéologies réductrices relatives aux questions d’identité et de sexualité. What’s Bad Enough, le nouvel album de Comfort sort le 5 mai 2023 chez FatCat records.

Radical Kitten / Rrriot post-punk meow – Toulouse : Dévalant à toute berzingue l’allée pavée du post-punk, Radical Kitten joue vite sans s’embarrasser de fioritures : le groupe n’en a tout simplement pas le temps, car il préfère le passer à embraser le dance floor.

Ce trio toulousain embrasse une musique ultra-tendue et entêtante, soutenue par des riffs abrasifs, des rythmiques véloces et un chant scandé à grands coups de cocktails Molotov textuels sur le patriarchat. Ces trois enfants terribles biberonné·e·s d’influences rrriot punk, noise et no-wave (Sonic Youth, Le Tigre et ESG se partagent la parentalité) décocheront leur second LP en 2023, faisant suite à leur premier album Silence is Violence.

Air Waves / Indie pop – USA : Voyager en restant blotti sur place, c’est le sentiment étrangement familier qu’on peut ressentir en écoutant Air Waves. Tandis que des mélodies dansantes et accrocheuses nous font glisser sur des courants aériens lointains, la simplicité intentionnelle et l’accessibilité maîtrisée des morceaux nous offre un gîte réconfortant et douillet.

Depuis son tout premier album paru en 2009, ce groupe de Brooklyn emmené et porté par Nicole Schneit, cultive et façonne cette vision d’une pop conviviale et étonnante qui se concentre sur les fondamentaux. The Dance a dû attendre 3 ans avant de voir la lumière du jour, mais s’inscrit joyeusement dans cette continuité, explorant davantage les notions d’espace, de solidarité et de mouvement.

Model/Actriz / Post-punk – USA : Pour éprouver des émotions toujours plus intenses, Model/Actriz met la confrontation au cœur de ses intentions. Un post-punk industriel rugueux se heurte, affronte, puis s’abandonne à une dance music incisive dans une tension crispante qui se mue en explosion de joie.

Inspiré par la répétition et la physique de la musique électronique, par les sonorités propulsives, grouillantes et continues des environnements urbains, le groupe de Brooklyn alimente ses morceaux de rythmiques tendues, d’atmosphères noisy délavées, de références mythologiques et de textes farouches. Le quatuor composé du chanteur Cole Haden, du guitariste Jack Wetmore, du batteur Ruben Radlauer et du bassiste Aaron Shapiro vient de sortir Dogsbody, son tout premier album.

Samedi 10 juin / Hors les murs

Cabane (session d’écoute) / Folk – Belgique : Auteur d’un des plus beaux disques folk sorti en 2020 avec Grande est la maison, Thomas Jean Henri, alias Cabane présente une session d’écoute unique à Rennes de son 2ème album Brûlée. Comme sur le premier album, Thomas s’est entouré des voix de Kate Stables (This Is The Kit) et Sam Genders (Tunng), des arrangements cordes de Sean O’Hagan (The High Llamas) et a confié le mixage à Ash Workman (Metronomy).

L’idée derrière ces sessions d’écoutes est de redonner une importance, une place, à l’écoute d’un album.

Bibliothèque de l’Antipode à Rennes / Après-midi / Gratuit

Infos pratiques

Tarifs

→ Plein : Pass 2 jours à 29€ – 17€ la soirée

→ Adhérent.e.s : Pass 2 jours 25€ – 14€ la soirée → “Sortir!” : Pass 2 jours à 12,50€ – 7€ la soirée

Lieux du festival

→ Le Jardin Moderne – 11 rue de manoir de Servigné – 35000 Rennes En bus : Arrêt Jardin Moderne (Ligne 11)

À vélo c’est cool aussi avec la toute nouvelle piste cyclable !

Bar et restauration sur place

→ Bibliothèque Antipode – Parvis Agnès Varda, 75 avenue Jules Maniez – 35000 RENNES En métro : Arrêt Cleunay (Ligne b)

Toutes les infos et la programmation sont à découvrir ci-dessous !

Événement Facebook / Billetterie / Site internet