Des albums et BD jeunesse qui entraînent les enfants à l’aventure !

Découvrez la chronique des albums jeunesse et BD de la semaine autour du thème de l’aventure !

Suivre le quotidien d’un chaton, voguer avec des créatures étranges, retourner dans le temps ou suivre nos rêves enfouis… Toutes ces idées se regroupent en un seul mot : « aventure ». Alors montez à bord de l’Aventure et partons à la découverte de nouveaux univers.

Et si nous débutions par l’aventure de la vie ?

Tu vois le jour

Tu vois le jour, Laurent Moreau, éditions Hélium, avril 2023

Un livre d’éveil leporello en 12 volets à disposer autour du bébé ou à lire page à page. Le chat, la maman, l’oiseau, le vent… vus en gros plan au recto, se retrouvent dans un grand paysage au verso et souhaitent la bienvenue au bébé !

D’un côté, des petits personnages qui viennent se présenter au bébé, de l’oiseau, jusqu’à la brise dans les cheveux, en passant par la fleur ou la couverture… De l’autre, un magnifique paysage qui s’étend à travers les pages, illustrées en noir et blanc avec quelques tâches de couleurs qui attirent l’œil de l’enfant curieux. Laurent Moreau nous emmène dans ce voyage mystique de la naissance et de la magie qui s’opère quand un bébé voit le jour. Ce leporello dessine les premiers contours du monde en noir et vient titiller la vue et l’imagination du bébé.

Et où va le chaton lors de sa promenade ?

Où étais-tu passé petit chaton ?

Où étais-tu passé petit chaton ? Richard Jones, Susie Morgenstern

et Emma Gauthier, éditions Saltimbanque, avril 2023

Lorsqu’un petit chaton rentre à la maison, les retrouvailles avec sa maîtresse sont touchantes. Elle l’interroge : « Où étais-tu passé, petit chaton ? Qui as-tu rencontré ? Etais-tu heureux ? As-tu eu peur ? As-tu été courageux ? ».

Un album tout doux et tranquille. Suivons la vie d’un chaton et partons à l’aventure à ses côtés ! Richard Jones nous emmène dans un périple plein de candeur et de mignonneries. En suivant les traces de ce chaton curieux et aventureux, nous entendons la voix de sa maîtresse qui s’interroge de milles et unes questions sur sa journée et sur les émotions qu’il a pu ressentir. Illustrée majestueusement par des peintures pleines pages, le petit lecteur apprend les différents sentiments qui peuvent animer son cœur. Une lecture savoureuse s’offre à nous en feuilletant ce livre !

Embarquons à bord de l’Aventure !

Moomin sur l’île des Hatiffnattes

Moomin sur l’île des Hatiffnattes, de Cecilia Davidsson, Alex Haridi

et Cecilia Heikkilä, Éditions Cambourakis, avril 2023

C’est l’été. La famille Moomin et leurs amis décident d’aller se baigner. Or, en arrivant sur la plage, ils découvrent un bateau abandonné. Ni une, ni deux, les voici tous embarqués à bord de L’Aventure, en direction d’une île inconnue. Mais au même moment, des centaines de hattifnattes accostent de l’autre côté de l’île pour leurs retrouvailles annuelles…

Voguons dans les mers, à bord de l’Aventure pour un périple dans un monde à part, magique et plein de surprises ! Tove Jansson a laissé derrière elle, une pépite, un conte suédois majestueux et renversant. Nous lecteurs plongeons dans un univers captivant où le merveilleux prend le pas sur l’histoire. Les Moomins sont une petite famille composée de créatures singulières et piquant la curiosité de par leur fort caractère. De la narcissique, à l’aventureux jusqu’au cupide, les personnages symbolisent un trait de caractère humain et le décuple à son paroxysme. Ils nous emportent dans un voyage mystique, sur cette île peuplée de mystérieux Hatiffnattes, des silhouettes blanches en quête d’émotion. Pleine de poésie, Cecilia Davidsson et Alex Haridi proposent une Aventure enchanteresse, illustrée brillamment par Cecilia Heikkilä. Vous aussi laissez-vous emporter dans cette histoire extraordinaire, féérique et vivez un instant hors du temps, tel un rêve lucide !

N’oublions pas la chasse aux œufs !

Joyeuses Pâques, Machenka !

Joyeuses Pâques, Machenka ! Agnès Cathala, Laurent Simon, éditions Milan, avril 2023

Le méchant roi Kochtcheï est un ogre qui vit au fond des bois. Le jour de Pâques, il décide de partir en chasse : il va capturer la plus appétissantes des fillettes. Pendant ce temps-là, Machenka va chercher de délicieux œufs en chocolat. Les animaux de la forêt adorent tous la gentille fille et sont décidés à la protéger !

Un « p’tit » conte délicieux vous attend en ouvrant cet album. Retournez en enfance et tout en dégustant un œuf chocolaté, fêtez Pâques aux côtés de Machenka. Tout droit sorti du folklore russe, Joyeuses Pâques, Machenka ! vous emmène dans une aventure magique et colorée, du pinceau expert de Laurent Simon. Tandis qu’Agnès Cathala nous apprend que l’union fait la force. Le tout dans un adorable album petit format et cartonné, aux pages indéchirables pour que l’enfant puisse manier le livre comme il le souhaite et vive une véritable expérience de lecture. Venez protégez aux côtés des animaux de la forêt, la petite Machenka, qui part à la chasse aux œufs de Pâques.

Devenons aventurier et allons vaincre le Roi Démon !… ou pas

Roll over and die – Tome 1 et 2

Roll over and die – tome 1, Sunao Minakata, d’après le light novel de Kiki, éditions Maho, octobre 2022

Roll over and die – tome 2, Sunao Minakata, d’après le light novel de Kiki, éditions Maho, mars 2023

Simple fille de la campagne, Flamme Abricot a été choisie pour rejoindre la troupe du héros malgré son inutilité. Devenue un fardeau pour ses coéquipiers, elle se retrouve abandonnée et vendue à un marchand d’esclaves. Pour échapper au sadisme de son geôlier et à une mort certaine, Flamme fait le choix désespéré d’attraper une arme maudite… C’est alors que quelque chose de nouveau se réveille en elle.

Comment partir à l’aventure si on n’a aucun pouvoir ? C’est le triste destin de Flamme Abricot qui se retrouve vendue en tant qu’esclave. Une épopée épique et touchante se dresse alors devant nous où Flamme évolue petit à petit, aux côtés de sa nouvelle partenaire Milkitte. Son expérience et ses durs labeurs vont pousser sa motivation à vaincre et son envie de se surpasser ! Des loups-garous qui se fusionnent, des ogres à tête de tourbillon, les démons qui semblent attachés à Flamme… Le mystère plane sur ce monde et cette quête contre le Roi Démon n’a l’air que d’une mascarade. Les deux premiers tomes nous jettent dans le bain, un bain ensanglanté, tel un raz de marée violent. Mais le manga semble aussi apporté un côté plus léger à son récit, avec des scènes poignantes, pleines de candeur. Ce mélange étrange retranscrit parfaitement l’état de nos deux héroïnes qui doivent réapprendre à tisser des liens dans un monde impitoyable. Roll over and die, c’est une aventure fantastique avec des personnages hauts en couleur et une intrigue passionnante.

Poursuivons nos rêves !

Salad Days – tome 1

Salad Days – tome 1, Jing Shuibian, Tang Luizang,

éditions Nazca, avril 2023

C’est l’histoire de deux jeunes hommes : l’un est un danseur de ballet innocent, et l’autre, un boxeur passionné et déterminé. Les deux se sont rencontrés au Palace de la jeunesse et depuis lors, ils ont grandi ensemble en se soutenant mutuellement. Malgré les nombreux obstacles, ils n’ont jamais cessé de poursuivre leur rêve.

L’histoire débute sur l’adolescence des deux personnages principaux et suit la quête de leur rêve respectif : devenir danseur de ballet et boxeur. Ce premier tome est introductif et pose le thème d’entrée. Jiang Shen est un héros optimiste et curieux, son air honnête et naïf le rend adorable et nous lecteurs, souhaitons qu’une chose, le voir évoluer et s’épanouir dans sa nouvelle passion. Tandis que Bai Jinyi est plus calme et mesuré, il semble mature et ça le rend d’autant plus mystérieux. Nous attendons avec impatience qu’il se dévoile un peu plus. Le regard de la société ainsi que les préjugés sexistes (notamment sur le ballet et la boxe) sont engagés de manière détournée et plus légère, à travers des discussions qui tournent en scène comique. L’histoire est captivante, douce et tranquille. Salad days est un véritable « temps d’insouciance » comme le signifie son titre en anglais.

Enfin, retournons dans le temps !

L’Incroyable Histoire de la Mythologie grecque

L’Incroyable Histoire de la Mythologie grecque,

Catherine Mory et Philippe Bercovici,

éditions Les Arènes, mars 2023

Savez-vous que les Grecs ont failli perdre la guerre de Troie à cause d’un soldat qui sentait trop mauvais ? Que Narcisse n’était pas narcissique ? Que Thésée est l’inventeur de la coupe mulet ? Laissez-vous séduire par le chant des sirènes, promenez-vous dans le dédale mythologique en suivant le fil d’Ariane que vous offre ce livre et votre culture générale aura la musculature d’Hercule !

Retournons le temps et repartons dans l’Antiquité et plus précisément dans la mythologie grecque. De la Théologie d’Hésiode en passant par Homère et autres illustres auteurs des mythes fondateurs, cette bd les traverse de long en large (et en travers) pour en raconter les épisodes les plus croustillants. Avec un brin d’humour, un langage moderne (voire anachronique) et des dessins burlesques, L’Incroyable Histoire de la Mythologie grecque nous raconte cette époque si particulière et ses histoires les plus marquantes et les plus savoureuses. De la naissance des dieux grecques (et de leur long séjour dans le ventre de leur père), jusqu’aux grands exploits des héros tragiques, en passant par des créatures effrayantes et surpuissantes. Toute la culture d’un peuple enterré depuis deux millénaires refait surface dans cet ouvrage colossal. 320 pages de plaisir mais aussi d’apprentissage, avec des introductions de chapitres sur l’origine des histoires et de leur source, une cartographie détaillée pour se situer dans le récit et un index des noms propres. Cette bande dessinée est le cadeau parfait pour les férues de mythologie grecque et une bonne introduction pour ceux qui veulent s’y initier.