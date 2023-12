Après huit semaines de résidence artistique portée par le Domaine départemental de la Roche-Jagu, la metteuse en scène Delphine Bailleul a dévoilé le 23 novembre dernier le fruit de son travail avec 15 enfants et adolescents de l’Institut Médico-Éducatif de Tréguier lors d’une restitution publique au château.

Intitulé « The Moon and the Stars » et mis en scène et en lumière par Delphine Bailleul, ce spectacle contait, sous la forme de tableaux chorégraphiés autour d’un banquet sucré, l’histoire d’enfants-étoiles ensorcelés par des potions magiques et libérés par un roi-lune.

Le public, composé de familles et structures partenaires du projet, a été invité à déguster les gâteaux cuisinés par les enfants à la fin du spectacle.

Un projet valorisant pour les apprentis-comédien. nes qui ont montré plein d’enthousiasme dans la réalisation du spectacle. Avec fierté et émotion, les éducateurs ont été impressionné.es par la concentration et l’autonomie dont les enfants ont fait preuve lors de ce travail.

La veille, un grand quizz culinaire intergénérationnel a eu lieu à l’EPHAD de Plouaret avec des adolescentes du Point Information Jeunesse de Plouaret. Deux équipes se sont fait face et ont répondu à des devinettes et à des questions de rapidité autour des habitudes alimentaires d’hier et d’aujourd’hui.

Une résidence originale et créative autour du patrimoine culinaire montée avec les habitant.es du territoire et les personnes accompagnées par la Maison du Département de Guingamp Paimpol Rostrenen, la Fondation Bon Sauveur et l’Institut Médico-Educatif Ker An Héol.

Photos Restitution finale de Delphine Bailleul au château de la Roche-Jagu : LRJ