Expo. Dante sort du fonds ancien de la BU de Rennes 2

Le petit espace d’exposition de la Bibliothèque centrale de l’université Rennes 2 abrite Je tirai de l’armoire un volume du Dante jusqu’au 30 juin 2023. Réalisée dans le cadre du projet ANR « Dante d’Hier à Aujourd’hui en France » (DHAF), elle donne à voir l’œuvre du grand poète italien conservé dans le fonds ancien de la bibliothèque et dévoile une partie encore méconnue de son œuvre pour mieux mettre en lumière sa réception en France.

Dans les réserves de la Bibliothèque Centrale, plus communément appelée “BU”, de l’université Rennes 2 est dissimulé le fonds ancien de la faculté. Une collection d’ouvrages datant d’un temps passé habite des étagères, à l’abri de la lumière. Parmi cette richesse, des livres du poète florentin Alighieri Dante. L’exposition Je tirai de l’armoire un volume du Dante est réalisée dans le cadre du programme de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) « Dante d’Hier à Aujourd’hui en France » (DHAF), sélectionné en 2020. Ce dernier est coordonné par le Pr Philippe Guérin et porté par quatre universités : Sorbonne Nouvelle, Rennes 2, Côte d’Azur et Grenoble Alpes.

« Je tirai de l’armoire un volume du Dante ». La citation extraite du poème « Béatrice » de Saint-René Taillandier (1817-1879) annonce le sujet d’exposition en toute transparence. Il faut dire que ce personnage habite l’œuvre du poète, mais aussi sa vie. Béatrice Portinari de son vrai nom était sa muse, celle qui l’aima dès son enfance et Dante lui consacra une place dans chacun de ses écrits, dont une toute particulière dans la Divine Comédie. Dans ce long poème, ce dernier raconte à la première personne son voyage dans l’au-delà, à travers l’enfer, le purgatoire et le paradis, qu’il affirme avoir entrepris à l’âge de trente-cinq ans, le Vendredi saint de l’an 1300. Béatrice est celle qui demande à Virgile de quitter les limbes pour servir de guide au personnage-narrateur. Elle est un personnage clef, « la sûre guide », celle qui permet une issue heureuse au poète.

Ainsi, son spectre plane au-dessus de l’exposition à l’image de son omniprésence dans l’œuvre de Dante et dans la Divine Comédie, reflet de son importance pour l’auteur. C’est d’ailleurs cette œuvre qui ouvre l’exposition avec en regard deux éditions illustrées. L’édition de 1879 illustrée par le peintre breton du XIXe siècle Yan’ Dargent et l’exemplaire de la 1ère édition de 1861 de L’Enfer illustrée par le graveur Gustave Doré.

Son œuvre la plus connue a été, et continue d’être, une grande source d’inspiration pour les écrivains, les artistes contemporains, mais aussi les auteurs de bandes dessinées, mangas et romans graphiques du monde. Après une première exposition en 2021, à l’occasion du 700e anniversaire de sa mort et dans le cadre du même projet, la BU de Rennes 2 réitère l’expérience avec cette nouvelle proposition. Par un inventaire des fonds patrimoniaux des bibliothèques françaises, le projet « Dante d’Hier à Aujourd’hui en France » entend explorer la réception de Dante en France depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui dans tous ses aspects fondamentaux. Mais que connaît-on réellement d’Alighieri Dante (1265 – 1321) hormis cette œuvre réalisée entre 1303 et 1321 ?

L’exposition rennaise souhaite apporter un éclairage sur ses œuvres mineures, la place des images dans les textes littéraires et le lien des Bretons à l’œuvre du Florentin.

Parmi les œuvres exposées, le public découvrira des raretés, reflets de la richesse et la préciosité du fonds ancien de Rennes 2, mais également ce qui est conservé dans d’autres lieux rennais. Le public pourra notamment apercevoir la première traduction en prose de L’Enfer, une édition qui date de 1776, conservée à la BU de Rennes 2. Et aux côtés des éditions de ce long poème, d’autres œuvres sont à découvrir, certes moins connues mais qui inscrivent l’œuvre de Dante dans son temps. Parmi eux, La Monarchie, le manuscrit le plus ancien présenté dans l’exposition, conservé dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque des Champs libres. Dans ce traité de philosophie politique, dont l’édition exposée date de 1566, le poète défend l’institution universelle de l’empire, selon lui, seule capable de garantir la paix et la justice face à la menace des guerres civiles. Ces quelques trésors ne sont qu’un aperçu du fonds ‘dantesque’ significatif révélé lors de l’inventaire des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Rennes 2, et plus largement des bibliothèques bretonnes, mais dont l’ensemble permet de mieux dessiner le profil des lecteurs et lectrices de Dante.

Sont également mises en évidence des traductions françaises réalisées par des Bretons comme celle du philosophe malouin Félicité de Lamennais, du poète lorientais Auguste Brizeux ou de l’écrivain lesnevien Alexandre Masseron.

Les 25 et 26 mai sera organisé un colloque international à Rennes 2 par le CELLAM qui s’intéressera à la réception matérielle et de la traduction en France de l’œuvre de l’écrivain florentin.

Pour lire un entretien complet de Claire Lesage

Informations pratiques :

Du 30 mars au 30 juin 2023 à l’Espace exposition (BU Centrale) de l’Université de Rennes 2

Entrée libre et gratuite. Ouvert de 9h30 à 22h