Rennes. Danse à tous les étages : les actualités d’avril 2023

En ce début de printemps, ateliers scolaires, résidences d’artistes, lancement du projet Créatives à Morlaix et un avant-goût de la nouvelle édition du festival Nomadanse sont au rendez-vous !

Pour bien commencer le mois d’avril, l’association Danse à tous les étages publie une petite nouveauté qui ravira les amateurs et amatrices de danse, mais pas que ! La nouvelle affiche du festival Nomadanse, du 1er au 18 juin 2023, est enfin sortie. Pour cette troisième édition, ce sont Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry de la Cie C’hoari qui se sont prêtées au jeu, photographiées par Richard Louvet – Atelier Wunderbar qui réalise également le graphisme de ce temps fort.

Résidences d’artistes

Ce mois-ci, Danse a tous les étages accueille deux compagnies au Garage à Rennes :

Appel d’air – Yohan Vallée : Yohan Vallée vient approfondir sa recherche chorégraphique pour sa création en solo UNE AUTRE HISTOIRE. Il travaillera sur le dispositif tri-frontal de la performance pour expérimenter le rapport public/interprète. Du 3 au 7 avril

© Betty Goodwin

Caminante – Nicola Vacca : La compagnie continue d’explorer les questionnements autour de la rencontre entre deux corps pour sa création 2024, LA FIÈVRE D’UN DIMANCHE APRÈS-MIDI. À découvrir du 17 au 21 avril.

© Cie Caminante

À l’école

Jusqu’au 7 avril, une classe de l’école de Persivien de Carhaix participera à des ateliers artistiques liés au spectacle Ainsi passe le temps d’Alain Michard. Ce spectacle s’appuie sur le texte de Robert Filliou « L’histoire chuchotée de l’art » et propose une forme dansée, parlée et musicale. Durant les ateliers, les élèves seront amenés à raconter leur propre histoire de l’art et à expérimenter des mouvements en rapport avec la voix et des objets du quotidien, pour une semaine de danse et de poésie.

Actions artistiques et sociales

À Morlaix, Créatives débute le 17 avril ! Une invitation faite aux femmes pour plonger durant 1 mois dans un processus artistique, en compagnie d’un duo d’artistes inédit. Du 17 avril au 16 mai, elles vont se retrouver à Carré d’As plusieurs fois par semaine pour des sessions d’ateliers de 3h.

Avec les artistes Aude Le Bihan – danseuse et chorégraphe et Christophe Rodomisto – musicien

Sur le compte Instagram de Danse à tous les étages, de nouveaux contenus vous seront proposés très prochainement. Au programme : quizz hebdomadaire, présentation de l’équipe et encore d’autres surprises… Et pour celles et ceux qui n’ont pas Instagram, il a toujours Facebook. Alors restez connectés !

Danse à tous les étages

10 rue Jean Guy – 35000 Rennes

149 rue Pierre Sémard – 29200 Brest

02 99 31 30 13 – contact@danseatouslesetages.org