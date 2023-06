Damgan. La 3e édition du Festival Les Plages Musicales aura lieu le samedi 1er juillet 2023

Pour sa troisième année, l’association Vague A Bond de Damgan dans le Morbihan propose au public de venir participer au festival qu’elle organise : Les Plages Musicales de Damgan, l’événement festif et convivial qui se déroulera le samedi 1er juillet 2023 avec de multiples animations en journée et avec des concerts en soirée, le tout au Skate Park Grande plage.

L’association Vague A Bond organise des manifestations culturelles pour animer la ville de Damgan et ses environs. Son événement phare est le festival Les Plages Musicales qui se déroule chaque année au début de l’été. L’aventure est collective car nombreux sont les soutiens autour de l’association : les artistes, les bénévoles mais aussi les entreprises locales qui aident financièrement le projet afin qu’il puisse se réaliser. Pour tous ces acteurs du territoire, la démarche se veut solidaire.

Au cours de la journée, toutes les formes d’expression culturelle sont les bienvenues : danse, théâtre, musique, jeux, sport, bien-être, sans oublier la protection de l’environnement et en particulier celle du littoral. L’édition 2023 invite le public sur la plage, sur l’esplanade et sur le skate park pour participer à :

des ateliers de danse afro au rythme des percussions avec l’artiste Shelly Allone ; de cirque avec Christopher Vanoni, professeur de cirque ; de qi gong avec Franck Le Guenne, professeur de Qi Gong et de gym bien-être ; un atelier fresque pour le climat avec deux formats : une fresque sur table (inscription en amont) et une fresque-quizz encadrée par l’association La Fresque du Climat

La Baleine : sensibilisation à la gestion des déchets par le centre de loisirs de Damgan

des tournois multi-jeux : fléchettes, palets, Mölkky, encadrés par Mathieu et Charlène

des initiations aux graffitis et démonstrations par l’artiste Tonton Tedk et au football US et cheerleading avec le club des Mariners de Vannes

une exposition de peinture, La Mer en musique, par les Ateliers Damganais

des loisirs créatifs pour les enfants intitulés Imagine Mer, avec Sylvie

chamboule-tout, avec des jeux à gagner avec Sandra et son fils Max, à destination aussi des enfants

la fanfare Jeune France de Noyal-Muzillac, soit près de 25 musiciens qui déambuleront entre le skate park, la plage et le bourg de Damgan

animation musicale : DJ Set avec l’artiste Good Sport

Toute la journée, les visiteurs trouveront sur place des stands buvette et restauration faite maison qui proposeront de la bière artisanale et locale et des kéfirs de fruits locaux, sans oublier un bar à huîtres en partenariat avec la boutique La Belle Pénerfine .

Shelly Allone et la danse afro

Frank Le Guenne et le Qi Gong

Quelques membres de l’association Fresque du Climat

Tonton Tedk et les graffitis

Atelier peinture



Fanfare Jeune France de Noyal Muzillac

Restauration maison

La soirée sera réservée aux différents concerts et aux artistes conviés :

Michel Hubert possède un style rétro dans un univers décalé aux influences house, électro et dance. Il est un condensé d’énergie, d’humour et d’enjouement. Ses rythmes et ses basses font trembler les verres, et ses paroles font chanter sans karaoké. Sur scène le temps s’arrête avec Michel Hubert. C’est le secret de sa jeunesse, de sa fraîcheur et de son éternelle énergie.

Michel Hubert

Avec Hop hop hop Crew, la musique balkanique n’est pas traditionnelle. Les musiciens du groupe ont choisi de jouer cette musique à leur sauce en ajoutant tous les ingrédients des musiques actuelles. À côté de ces reprises, le groupe s’initie également dans une démarche de composition pour affirmer leur identité personnelle. Les voix sont énergiques, l’accordéon est sensuel, la clarinette est langoureuse, les saxophones sont brillants, la guitare basse et la batterie sont survoltées. Hop hop hop Crew a la réputation d’enchanter leur public à chacun de leurs concerts.

Hop hop hop Crew

Avec The Sassy Swingers, ça swingue avec la voix parfois grinçante, tantôt fragile, sexy et douce de la chanteuse nantaise Sandrine Arnaud et avec des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro, irrésistible et contagieux. L’ensemble d’instruments acoustiques, sousaphone, washboard, batterie, trombone, clarinette, trompette et banjo forment l’écrin sonore où se dépose cette voix féminine portant un répertoire rare et qui incarne l’énergie des Swingers.

The Sassy Swingers

Les P’tits Fils de Jeanine : l’aventure a commencé avec Jeanine, puis il y a 14 ans les jeunes gens se mettent à chanter dans la rue. Ils créent le groupe : Les P’tits Fils de Jeanine et gagnent en expérience, puisqu’ils savent dorénavant, en plus de chanter, jouer des accords. À travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Avec de la balalaïka, un soupçon d’accordéon, des cuivres, et une batterie, le groupe s’improvise théâtralement de manière facétieuse, moqueuse et parfois indisciplinée.

Les P’tits Fils de Jeanine

Et le final… Pour vibrer au son des basses, le festival propose au public de finir la soirée au rythme d’un sound system, celui de Five Disciples Crew, accompagné par le talentueux Absollem, un jeune artiste de l’ouest dont le style est unique. Il oscille entre reggae et hip-hop avec une véritable performance au chant. Le Five Disciples est un collectif basé dans les Pays de la Loire qui a été créé en 2007 par cinq amis d’enfance. Quand il débute, le groupe joue de la musique roots, reggae et ses dérivés. En 2010, il lance son propre système de sonorisation artisanale. En 2020, le label FDC Records est créé pour la sortie sur format digital et vinyle de leurs premières autoproductions, qui fonctionnent aussi en collaboration avec divers activistes : des chanteurs, des labels et des producteurs.

Festival Les Plages Musicales, samedi 1er juillet 2023 au Skate Park Grande plage de Damgan

L’association Vague A Bond est toujours à la recherche de bénévoles pour lui donner un coup de main le weekend du 1er juillet à Damgan : N’hésitez pas à en parler autour de vous. Pour s’inscrire en qualité de bénévole, avant le 3 juin 2023

TARIFS :

L’accès est à prix libre en journée. Le soir, l’entrée est à 10€ en prévente et à 12€ sur place (pour acheter son billet en prévente)

Pour renseignements complémentaires et détails des horaires, contact : vagueabond.damgan@gmail.com

