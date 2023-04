Curiosité : coups de cœurs albums jeunesse de mars – partie 1

Mars est déjà terminé. Ce troisième mois de l’année s’est annoncé avec le début du printemps et le retour du soleil après le froid hivernal. Voici quelques albums coups de cœur du mois dernier pour fêter l’arrivée du beau temps !

Si les albums jeunesse de mars devaient se définir par deux mots : ce serait « tolérance » et « message ». Les codes de la société retournés, de nouvelles cultures à découvrir, et des rencontres qui vont chambouler le cours d’une histoire, les albums tournent tous autour de la relation entre soi et l’autre, le découvrir, le comprendre, l’accepter et l’apprendre. Découvrez les pépites autour de la curiosité publiées en mars.

Commençons par découvrir le monde autour de nous !

Les Enfants du monde

Les Enfants du monde, Karine Desay, Éditions Saltimbanque, 31 mars 2023

Dans cet imagier tout-carton pour les tout-petits, partez à la découverte de 21 enfants venant du monde entier. Chaque double page présente le portrait d’un enfant avec un petit texte donnant une information sur le pays !

Hola ! Hej ! Ni hao ! Buongiorno ! Voyageons dans les quatre coins du monde à chaque page tournée ! De la Grèce avec Théa et son œil bleu protecteur, au Mali avec Oumar, amateur de pastèque, jusqu’en Inde avec Arun et son tuk-tuk ! Découvrez ce livre qui éveille l’imagination de nos tout-petits, entre dessins et collages, les sublimes illustrations et le récit nous en apprend un peu sur les langues et les traditions du monde entier ! Il n’y a pas d’âge pour faire découvrir aux enfants d’ici les enfants d’ailleurs !

Et sur la table des enfants du monde ?

À Table !

A Table ! de Rachel Levin, Natalia Rojas Castro, éditions Phaidon, mars 2023

Vous ne vous êtes jamais demandé ce que mangeaient les ninjas entre deux missions d’espionnage de l’empereur japonais ? Ou comment mangeaient nos chasseurs et cueilleurs préférés ? Et les pirates alors ? Les Aztèques ? Les Éthiopiens ? Et les astronautes dans l’espace ?

Toutes vos questions sont répondues dans cet album ! Ponctué de devinettes, d’anecdotes étonnantes et de délicieuses révélations, voyagez le temps de quelques minutes dans divers univers tous autant craquants que croquants. Les habitudes évoluent et nous voilà émerveillés, par ce que mangeaient ou non, nos ancêtres. Entre des jeux de devinettes finement parsemés par Rachel Levin, le lecteur apprend un peu plus sur les us et coutumes de ceux qui nous ont précédé, le tout illustré magnifiquement par Natalia Rojas Castro. Cet ouvrage absolument savoureux est parfait pour les enfants curieux et gourmands !

Et comment vont les habitants rue des Tulipes ?

Rue des tulipes – L’invention d’Héloïse, Marcel le Facteur

Rue des tulipes – L’invention d’Héloïse, Kate Hinsley, Little Urban, mars 2023

Rue des tulipes – Marcel le Facteur, Kate Hinsley, Little Urban, mars 2023

Suis les amis de la Rue des Tulipes dans leurs aventures de tous les jours. Marcel le facteur commence sa journée. Il a beaucoup de courrier à distribuer. Peux-tu l’aider dans sa joyeuse tournée ? – Héloïse doit présenter sa nouvelle invention TOP SECRÈTE. Mais entre bouchons, bus en retard et pneu crevé, elle risque de rater la fête… Peux-tu l’aider dans sa folle course ?

Kate Hindley nous emmène dans la rue des Tulipes, pour rencontrer le facteur favori des habitants, Marcel l’éléphant ainsi que la petite ingénieuse en herbe, Héloïse le raton laveur. Chaque page regorge de petites surprises à découvrir en tirant sur le beau chariot rouge, en ouvrant le volet du camion de la pâtisserie, ou encore en soulevant la porte du garage. Les personnages récurrents d’un livre à l’autre donnent une impression d’un microcosme, un univers développé, le lecteur a l’impression d’habiter rue des Tulipes et de voir des nouvelles histoires de ses voisins à chaque album. L’enfant fait travailler son imagination et sa motricité grâce à ces albums à flaps, ils permettent l’évasion et un brin d’aventure aux côtés de Marcel, le facteur et des inventions d’Héloïse.

Et si on veut porter des robes… différentes ?

Une robe avec des poches

Une robe… avec des poches ! de Lily Murray et Jenny Lovlie,

éditions Kimane, mars 2023

Fini les paillettes, les froufrous, les rubans ou les volants. Ce que Lucie veut, c’est une robe… avec des poches ! Pour transporter les grenouilles, abriter des araignées, cacher ses formules magiques ou les remplir de jolies plumes et précieux coquillages ! Et au Palais de la Mode, c’est la cata ! On n’a jamais entendu parler de robes avec des poches. À moins que…

Rien de mieux que de grandes poches pour partir à l’aventure ! Lily Murray nous raconte une histoire pétillante et qui frétille les codes de la société, si les robes de sirène, à rayures ou en dentelle sont magnifiques, elles ne sont pas pratiques. Et Lucie, elle cherche une robe avec laquelle elle peut voyager dans le monde, le découvrir dans ses moindres recoins et pouvoir en rapporter des souvenirs. Cet album amusant et moderne déjoue les codes préétablis et stimule l’imagination de l’enfant avec les illustrations colorées, chatoyantes, et remplies de mille et un détails qui rentrent dans nos poches. Une robe avec des poches est le livre parfait pour apporter des étoiles dans les yeux, des paillettes dans la vie et de la magie dans les poches. La fin de l’hiver approche : voici les albums illustrés pour nos enfants qui sont nos coups de cœur de cet hiver afin de savourer une dernière fois le froid, la neige, les festivités et la tranquillité de la maison.

Les garçons aussi, ils aiment les poupées !

La poupée de Lucas

La poupée de Lucas d’Alicia Acosta, Luis Amavisca, Amélie Graux,

Éditions Milan, mars 2023

Lucas souhaite une poupée plus que tout au monde. Un jour, sa maman et son papa lui offrent une boîte avec un énorme ruban… Aura-t-il enfin la poupée tant espérée ?

La Poupée de Lucas met le mot sur le sexisme. Cette pensée qui entrave l’imagination d’un enfant et son développement. Pour autant, les auteurs le font de manière innovante. L’album ne met pas en avant les discriminations subies, la violence de la société et des codes qui la régissent. Bien au contraire, l’histoire met la lumière sur cette envie du garçon, ce simple souhait d’avoir une poupée et de son quotidien. Nulle part il n’est mentionné que sa demande est étrange, non conventionnelle. Tout semble tout à fait normal et c’est une manière ingénieuse d’introduire le sujet, de simplement le présenter tel quel, comme une histoire parmi tant d’autres. Avec bienveillance, d’une douceur et d’une bonté candide, Alicia Acosta et Luis Amavisca racontent l’histoire de Lucas et sa poupée… pirate ! Le tout adorablement illustré par Amélie Graux.