Crozon. Concert et Feu de la Saint-Jean samedi 24 juin 2023

Le Comité d’animation de Tal ar groas organisera à Crozon dans le Finistère une belle soirée d’animations. Elle se déroulera sur les rives du petit fleuve côtier l’Aber près du four à chaux samedi 24 juin 2023 à partir de 19h30. Elle débutera par un rassemblement des participants autour d’une restauration sur place, puis d’un concert à 21h avec l’invitation de deux groupes de musiciens, suivi de l’allumage du grand feu de la Saint-Jean à la tombée de la nuit, une fête de partage qui célèbre l’été.

Le Comité d’animations Tal ar groas de Crozon

La soirée festive du samedi 24 juin 2023 commencera par l’accueil des visiteurs dès 19h30, avec la buvette et la petite restauration sur place : grillades, frites, crêpes. La manifestation est organisée par le Comité d’animation de Tal ar groas et est soutenue par de nombreux bénévoles et par les agents municipaux de Crozon.

Photo archive

Le programme musical : à 21 h

La Ruse du père Lafeinte est un collectif qui sert à son public du rock guinguette festif à des sauces variées. Trois des leurs sont des harmonicistes rusés qui réserveront quelques belles surprises aux visiteurs de ce samedi soir. Le groupe attend un public, lui aussi rusé, pour venir guincher, chanter et profiter du spectacle. L’ambiance sera garantie !

Chokao est un groupe de musiciens inspiré des musiques latines et du monde des musiques populaires brésiliennes, du Cap-Vert et de l’Angola. Le groupe navigue sur l’intime et sur les rythmes festifs. Il est porté par Ivo, le chanteur et guitariste aux racines portugaises métissées, accompagné d’Ali à la guitare, de Stéphane Marrec à la basse et d’Albert aux percussions

À la tombée de la nuit, les organisateurs procéderont à l’allumage du grand brasier de la Saint-Jean : sur le parking du four à chaux de l’Aber.

Le grand feu de joie de la Saint Jean contient l’ADN de la Saint-Jean, la fête célébrée à l’international, toujours aux alentours de la date du solstice d’été. Allumé par les organisateurs à la tombée de la nuit, visible de loin le bûcher, alimenté par des bois et branchages, s’embrase parfois dans des proportions impressionnantes. Les participants se rassemblent autour du brasier pour célébrer l’été à grand renfort de discussions, de musique, de chants et de danses.

Archives 2022











Dans notre histoire, le feu de la Saint-Jean détient plusieurs symboles : il purifie, sert à brûler les démons, à porter chance et matérialise la lumière apportée par l’été. La tradition veut aussi que les célibataires sautent par-dessus les flammes quand elles commencent à bien se consumer dans le but d’obtenir la garantie de trouver l’amour. Pour les amoureux, sauter au-dessus du feu leur assurera que leur amour perdurera toute l’année. Jadis, les paysans conduisaient leurs troupeaux pour les faire sauter par-dessus le brasier sacré car ils étaient certains de les préserver des maladies.

Dans nos campagnes, les cendres des feux de la Saint-Jean étaient gardées précieusement car ils pensaient qu’elles protégeaient de la foudre et des orages. Les Bretons conservaient avec une grande piété un tison du feu de la Saint-Jean. Ils le plaçaient près de leur lit pour les préserver du tonnerre. À Brest (29), la Saint-Jean était encore plus fantastique que dans le reste de la Bretagne. Vers le soir, trois à quatre mille personnes accouraient dans la cité commerciale de la ville. Les enfants, les ouvriers, les matelots, tous portaient une torche de goudron enflammée, à laquelle ils donnaient un mouvement de rotation rapide. Au milieu de la nuit, on pouvait voir des milliers de lumières qui scintillaient, tournaient en cercle agitées et toutes commandées par des bras invisibles. Parfois, une centaine de torches étaient lancées en même temps vers le ciel, puis retombaient ressemblant à une pluie d’étoiles !

En France, la Saint-Jean est célébrée de diverses manières suivant les régions. Elle est cependant plus populaire dans les campagnes et les bûchers de bois allumés à la nuit tombante sont une constante.

Au Crozon, le feu de la Saint-Jean réchauffe les corps et les cœurs, et la lueur des flammes renforce le mental. En 2022, il avait réuni 800 personnes autour de lui, un record de fréquentation…

Infos pratiques :

Concert et Feu de la Saint Jean : samedi 24 juin 2023 à partir de 19h30

Four à chaux de l’aber à Crozon dans le Finistère sud.

Contact : 06 99 40 95 74