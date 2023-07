Cromignons. Chacun son tour

Retrouvez la nouvelle série « Les Cromignons » de Michel Heffe. Notre dessinateur a réactivé ses barbus du néolithique et leurs histoires de mammouths et d’aurochs faisandés. L’action se passe dans un néo-paléo-post-lithique de fantaisie, d’absurde et de rigolade où l’actu fait de temps à autre une petite apparition. Une équipe de scientifiques rennais a réussi à « dater » les Cromignons : après la quatrième glaciation où heureusement le climat change et se réchauffe. Ce réchauffement est dû en partie aux pets des dinosaures et des mammouths à poils longs. Pour être plus précis encore, les faits relatés dans ce récit en dessins ont lieu, comme les fouilles de l’équipe du professeur Cochevelou l’ont démontré, sur l’emplacement exact de l’actuel parking du Carrefour Market de Saint Grégoire (Rennes, Ille-et-Vilaine).

Chacun sait que les Cromignons ont une façon bien à eux de se promener. Madame, qui aime voyager à l’horizontale, se fait traîner par les cheveux qu’elle tresse avec soin. Monsieur, qui contrairement à ce que l’on croit est à la peine, traine un peu les pieds pour les promenades. Nous verrons ici qu’un cauchemar peut « éveiller » ces ancêtres mal dégrossis. Mais nous sommes encore loin des promenades au clair de lune main dans la main…