COVID À RENNES : FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION DE BRÉQUIGNY

Le centre de vaccination de Bréquigny ferme après 6 mois de fonctionnement à Rennes.

La diminution du nombre de vaccinations ne nécessitant plus le maintien des nombreux centres dédiés, le centre de vaccination de Bréquigny (situé au foyer socio-sportif) ferme ses portes ce vendredi 25 février, à 19 h. Géré par la Ville de Rennes, en lien avec l’ARS Bretagne, le centre de Bréquigny a accompagné la campagne nationale de vaccination, avec une capacité de 2 400 injections par semaine.

La Ville de Rennes tient à remercier l’ensemble des agents municipaux et des soignants qui ont œuvré au bon déroulement des opérations de vaccination depuis l’ouverture du centre. Près de 120 professionnels de santé (médecins, personnels infirmiers, étudiants ou professionnels autorisés) y ont travaillé.

41 500 injections réalisées à Bréquigny

Depuis son ouverture début septembre 2021, le centre de vaccination de Bréquigny a permis de réaliser 41 575 injections.

Au total, sur l’ensemble des centres de vaccination mis en place par la Ville de Rennes (Liberté, Bréquigny, Villjean et les centres éphémères), plus de 220 000 injections ont été réalisées depuis le 18 janvier 2021, date d’ouverture du centre du Liberté.

Le centre de vaccination de Villejean (sur le site de l’ancien collège Malifeu), quant à lui, reste ouvert pour poursuivre la campagne de rappel, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.

Comment prendre rendez-vous ?

La prise de rendez-vous doit se faire en priorité sur le site Doctolib, en sollicitant l’aide d’un proche si besoin. En cas d’impossibilité à utiliser Doctolib, elle est également possible par téléphone, au 08.05.69.08.21.

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/rennes/centre-de-vaccination-covid-19-rennes-malifeu-b

Comment y accéder ?

Les places de stationnement aux abords du bâtiment, peu nombreuses, seront réservées aux ambulances et aux professionnels qui interviennent sur le site. Il est recommandé de s’y rendre grâce aux transports en commun : station de métro Kennedy à 3 minutes à pied et lignes de bus 52, 65, 77, 81 et 82 à l’arrêt Bourbonnais.

À noter : le SDIS35, avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine, ouvrira également un centre de vaccination sur le site du Moulin de Joué, plaine de Baud, d’ici la fin de semaine.

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/ile-et-vilaine/centre-de-vaccination-covid-19-vaccimobile-35-ars-communes-ile-et-vilaine