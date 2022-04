UN CONSORTIUM CRÉATIF RASSEMBLE LES ORCHESTRES D’AVIGNON, BRETAGNE, CANNES, MULHOUSE ET PICARDIE

5 orchestres nationaux ont décidé d’unir leurs efforts dans un consortium avec de promouvoir la visibilité de la création musicale contemporaine : les orchestres nationaux d’Avignon, Bretagne, Cannes, Mulhouse et Picardie.

Si les initiatives envers la musique contemporaine se multiplient, tout comme les résidences de compositeur, celles-ci ne garantissent pas la pérennité de la musique contemporaine et ne permettent pas au public de se familiariser avec cette dernière et de se l’approprier.

Face à ce constat et sensibles à ces questions liées à la musique contemporaine lorsque celle-ci se fait de plus en plus rare dans les programmations des orchestres français (non-spécialisés), cinq orchestres implantés dans quatre régions de l’hexagone ont choisi de se réunir pour offrir une place et une visibilité à la création musicale d’aujourd’hui.

C’est ainsi que l’Orchestre national Avignon-Provence, l’Orchestre National de Bretagne, l’Orchestre national de Cannes, l’Orchestre symphonique de Mulhouse et l’Orchestre de Picardie Hauts-de-France, partageant cette volonté commune de remettre sur le devant de la scène ces pages qui feront le répertoire de demain, se sont associés pour former le Consortium créatif.

ENJEUX DU CONSORTIUM CRÉATIF

Cette initiative inédite en France (et en Europe) a pour vocation d’assurer la création musicale par le biais de commandes aux compositeurs et compositrices d’aujourd’hui et de la faire vivre en programmant ces nouveaux opus au sein des cinq phalanges françaises.

Le Consortium créatif passera commande de cinq œuvres, une par saison, qui seront créées au cours des saisons à venir, la première création étant programmée en juin 2022. À tour de rôle, chaque orchestre deviendra porteur du projet musical et en assurera la création ; les autres garantiront la diffusion de ces pièces en les inscrivant dans leur répertoire et en les programmant au sein de leurs saisons de concerts.

Chaque orchestre du Consortium est libre de proposer des compositeurs, favorisant une grande variété d’esthétique et de projet : pièce symphonique ou concertante, œuvre pour le jeune public et les concerts en famille, projet interdisciplinaire… sont autant de pistes à explorer.

Peu de pièces contemporaines existent pour orchestre classique ; il est donc apparu primordial pour les membres du Consortium de défendre l’idée d’une création musicale pour orchestre de chambre (bois par deux) et d’encourager le fleurissement de ce répertoire.

Les cinq formations du Consortium créatif étant toutes des

orchestres de chambre, les commandes seront adaptées à

leur nomenclature facilitant ainsi la reprise aussi bien par les orchestres membres que par des ensembles similaires en France et en Europe.

Si l’œuvre commandée requiert l’intervention d’un musicien soliste, chaque orchestre privilégiera le même interprète favorisant le partage des coûts de production, la diffusion de l’œuvre et les moyens de communication.

PERSPECTIVES DU CONSORTIUM CRÉATIF

Sur invitation des membres constitutifs, le Consortium peut s’élargir à d’autres formations le temps d’une commande ou de façon permanente si elles adhèrent au cahier des charges défini ci-dessus. La présence de nouveau(x) membre(s) permanent(s) augmentera d’autant la longévité du Consortium créatif de manière à permettre à chaque orchestre d’être porteur d’un projet à son tour.

Également, les partenaires peuvent, au-delà des cinq commandes, collaborer sur d’autres créations à deux ou trois, ou partager les œuvres créées par chacun : ainsi le Consortium créera un véritable catalogue d’œuvres à partager avec les membres et orchestres en France ou à l’étranger.

Le Consortium créatif est un point de départ pour créer des liens entres les orchestres. La commande de cinq œuvres en commun développera les échanges sur la vie des orchestres membres en région et le partage d’idées, de la programmation à l’action culturelle.

Enfin,en inscrivant régulièrement des œuvres contemporaines dans leur programmation, les orchestres proposeront aux publics d’aujourd’hui et de demain d’être les témoins de cette création contemporaine, dans sa pluralité et son inventivité.

*

PREMIÈRES COMMANDES

Michaël Levinas, Concerto pour violoncelle et orchestre Co-commande Orchestre national Avignon-Provence et Orchestre national de Cannes

CALENDRIER DE TOURNÉE DE LA CRÉATION

Vendredi 3 juin 2022

Création mondiale

ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON PROVENCE

Débora Waldman, direction

Henri Demarquette, violoncelle

Opéra Grand Avignon / Avignon

Jeudi 27 octobre 2022

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

Fiona Monbet, direction

Henri Demarquette, violoncelle

Opéra de Rennes

Samedi 3 décembre 2022

ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES

Benjamin Levy, direction

Henri Demarquette, violoncelle

Théâtre Debussy – Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

*

PREMIÈRES COMMANDES

Sarah Lianne Lewis, L’Île des Jamais Trop Tard (The Island of Never Too Late) Commande de l’Orchestre National de Bretagne

Dimanche 12 Mars 2023

Création mondiale

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE La Seine Musicale –

Paris Vanessa Wagner, piano

NN, narratrice

Printemps 2023

BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES

*

LES PARTICIPANTS :

Orchestre national Avignon-Provence

représenté par Alexis Labat, directeur général

Orchestre National de Bretagne

représenté par Marc Feldman, directeur général

Orchestre national de Cannes

représenté par Jean-Marie Blanchard, directeur général

Orchestre symphonique de Mulhouse

représenté par Guillaume Hébert, directeur général

Orchestre de Picardie – Orchestre National en région Hauts-de-France

représenté par Pierre Brouchoud, directeur généraL