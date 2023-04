Concoret. Le Marché du Terroir et de l’Artisanat le 1er mai 2023 autour de la biodiversité

Le Marché du Terroir et de l’Artisanat de Concoret dans le Morbihan accueillera plus de 160 exposants Pour sa 20e édition, lundi 1er mai 2023. Installés dans le bourg, ils feront découvrir au public les richesses et la culture vive du territoire de Brocéliande. Le public pourra profiter d’un panel d’animations proposées par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Brocéliande (CPIE), organisateur de l’événement. Ce lundi férié portera sur le thème de Eau & Biodiversité, avec un atelier jardin, des jeux sur la biodiversité, des contes chantés, du spectacle, de la danse, un rendez-vous incontournable !

Le CPIE Brocéliande, organisateur du festival

Ils seront plus de 160 créateurs, producteurs, artisans et associations à attendre le public dans le bourg de Concoret, le 1er mai. Ils exposeront, en étant répartis par quartiers, leurs métiers et leurs spécificités : art et artisanat avec la poterie et le travail de la terre cuite, du cuir, les textiles, le tournage sur bois, les bijoux, le métal ; l’univers de la décoration ; celui des cosmétiques ; ou encore celui de la gastronomie avec ses produits du terroir : crêpes, galettes, fromage, cidre, vin, jus de fruits, confitures, viande, pain cuit traditionnellement, légumes, etc.

Un marché en musique :

Dans les rues et devant la buvette, plusieurs groupes de musique animeront la journée et seront présents à l’apéro-concert : Solo Marimba, Duo Marchand Lebrun et ses musiques actuelles ainsi que La Koral.

Une programmation très complète rythmera la journée, puisqu’en parallèle du marché, des animations pour petits et grands seront proposées et ouvertes à tous autour de la thématique Eau & Biodiversité.

De 11h à 14h : Bourse aux plantes et aux graines, animée par des bénévoles

De 14h à 16h : Animation jardin Gestion de l’eau, dispensée par le CPIE

A 14h et 15h30 : Atelier éclair Fresque de la Biodiversité, organisé par le CPIE

De 14h à 18h : Vivre la biodiv’ : des jeux en grand pour découvrir le vivant, encadrés par le CPIE.

Spectacles et déambulations

A 12h et 14h30 – Mandibul’Orchestra, une équipe costumée en insectes qui apporte une musique vivante, élaborée et soignée autour du jazz insectif accompagnée de son vocabulaire corporel précis et théâtral.

A 13h30 et 15h30 – Jukebox

A 13h45 et 16h – Frêne le temps : une animation déambulatoire des êtres de la forêt magique de Brocéliande

Frêne le temps

A 16h – Sève et Dune : la nuit au potager sera conté par la naturaliste Arzhella : Sève et Dune aime jardiner avec papa et maman, surtout quand il y a des fraises à manger ! Mais quand vient la nuit, que se passe-t-il dans le potager ? Les deux jeunes héroïnes découvrent les mille et un secrets du potager printanier, lorsque le soleil se couche. Insectes, amphibiens, micro-mammifères, une faune fragile et méconnue…

Pour les enfants dès 3 ans.

A 17h – Les Abeilles

Arzhella

Le CPIE est fondé en 1988, sous la désignation d’origine La Soett (du gallo : entraide) est née d’une volonté de Brocéliande de créer un centre d’accueil de groupe sur la commune de Concoret et d’y mener des actions d’éducation à l’environnement. Le CPIE trouve ses fondements dans les valeurs de l’éducation populaire et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le CPIE accompagne les acteurs publics et privés vers un développement local durable et solidaire.

Infos pratiques

Le marché du Terroir et de l’Artisanat de Concoret sera ouvert aux visiteurs de 11h à 19h le lundi 1er mai 2023

Présence d’un manège pour enfants avec des ateliers maquillage, de la ludothèque l’Arbre à Jeux et de la radio associative Timbre FM en diffusion directe sur les ondes !

Buvette et restauration sur place

Cette manifestation est réalisée avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne, Ploërmel Communauté, la commune de Concoret et le Conseil Départemental du Morbihan.