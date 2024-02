Le prochain concert de la tournée Unisson aura lieu à Bain-de-Bretagne le vendredi 16 février 2024 avec la Musique des Transmissions et l’école de musique Opus 17. Avec pour thématique « Épopée » cette année, Unisson sera en tournée dans diverses villes du Grand Ouest durant toute l’année.

C’est en 2009 que naît dans le Grand Ouest l’idée inédite de créer dans les Armées une tournée musicale dans le but de collecter des fonds au profit des blessés des armées et des familles des militaires morts en service. Ces grands rendez-vous festifs, conviviaux et caritatifs entre l’Institution et la population ont d’abord été organisés annuellement en 2009 à Rennes et en 2010 à Cesson-Sévigné. La tournée voit officiellement le jour en 2011 à Fougères. Depuis son lancement, la tournée Unisson a traversé 20 départements et 59 villes du grand Ouest. En 103 concerts, elle a réuni et sensibilisé plus de 58 500 spectateurs et a permis de remettre aux associations près de 747 000 euros de dons dédiés aux soldats blessés et à leurs proches ainsi qu’aux familles des militaires morts en service.

Cette année, Unisson invite à un voyage poétique et musical sur la thématique « épopée ». Autour des quatre régions en zone de Défense Ouest, avec les soldats, marins, aviateurs et sapeurs sauveteurs de la zone, les deux formations musicales présenteront des musiques de film ou de grands classiques.

« Grâce à votre générosité et à votre solidarité, les associations qui œuvrent au quotidien en complément des actions de l’État, pourront ainsi aider plus efficacement les blessés dans l’épreuve de leur reconstruction ainsi que les familles de ces derniers ou de ceux tombés pour notre pays. » Général de corps d’armée Laurent Michon, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest, commandant la zone terre Nord-Ouest.

Le concept d’Unisson est de récolter des fonds pour les associations qui œuvrent au profit des blessés, de leurs familles et des familles des militaires morts en service ;

– Entretenir un lien fort entre civils et militaires ;

– Associer les municipalités du grand Ouest (de toutes tailles et notamment celles situées dans des départements devenus des déserts militaires), autour d’une cause pour laquelle ils se sentent solidaires ;

– Favoriser la solidarité de la population, moteur essentiel de reconstruction pour les blessés et les familles ;

– Tendre vers un soutien complet, efficace, régulier et pérenne, à la hauteur du sacrifice consenti ;

– Assembler les principaux éléments de la réussite : la reconnaissance des concitoyens et l’aide financière.

Grâce à l’engagement de la commune qui est, au nom de sa population, solidaire des blessés, ce concert itinérant rencontre un franc succès. Une tournée du grand Ouest, avec la Musique des Transmissions – seule musique à disposer de cornemuses – et avec les artistes ou écoles de musique des villes solidaires, une musique variée y sera proposée : répertoire alternant classique, jazz, musiques de films et sonorités celtiques.

