Concarneau. CAP Danse, une semaine de festival dédié aux arts chorégraphiques du 15 au 24 septembre

CAP Danse est de retour à Concarneau (Finistère). Fort de sa première expérience en 2022 et de ses 5 500 spectateurs et spectatrices, le festival organisé par Danse à tous les étages revient pour une deuxième édition !

Du 15 au 24 septembre, CAP Danse s’invite dans des lieux atypiques, des espaces naturels et des lieux culturels pour donner à voir la danse et les lieux du quotidien sous un nouvel angle. Plus ambitieuse encore qu’en 2022, cette nouvelle édition accueillera de nouvelles créations inédites de chorégraphes d’envergure. Spectacles, films, expositions, ateliers de pratique et rencontres sillonneront l’ensemble des 9 communes de l’Agglomération pour ce temps fort.

26 lieux

41 rendez-vous artistiques, dont 23 représentations

5 expositions

3 rencontres

6 ateliers

3 projections de films

1 rencontre professionnelle

Danse à tous les étages – scène de territoire pour la danse, porte depuis sa création, en 1997, un projet de développement de la danse, fondé sur l’humain. En lien étroit avec nos partenaires, nous œuvrons au maillage territorial du secteur chorégraphique via de l’accompagnement et du soutien aux artistes – résidences, coproductions, réseaux, des projets en milieu scolaire, des actions artistiques et sociales et de la diffusion.

