La Compagnie Le BarokOpera voyage dans la Lune et dans toute la Bretagne

Le BarokOpera, compagnie spécialisée dans les opéras baroques et opéras-comiques, sera en tournée dans toute la Bretagne pour présenter sa dernière création, Un voyage dans la Lune d’Offenbach, du 11 au 23 juillet 2023. Un spectacle féerique et enchanteur à ne pas manquer !

La Compagnie Le BarokOpera est de retour cette saison estivale, avec une nouvelle tournée itinérante qui se déroulera sur les 4 départements de la Bretagne du 11 au 23 juillet 2023 pour 8 représentations de sa dernière création : Un Voyage dans la Lune d’Offenbach. Sur la route : 6 chanteur.ses, 4 instrumentistes et 2 danseur.ses/acrobates.

En plus de ses 3 représentations incontournables en Ille-et-Vilaine, au CHGR Guillaume Régnier de Rennes mardi 18 juillet, à L’Escapade de Pacé mercredi 19 juillet et au Château de La Ballue à Bazouges-la-Pérouse dimanche 16 juillet, la compagnie investira de nouveaux lieux dans le Morbihan et le Finistère. C’est par là qu’elle commencera sa tournée : à Saint Vincent sur Oust dans le cadre des Musicales de Redon mardi 11 juillet pour 2 représentations, et à l’Espace culturel Armorica de Plouguerneau jeudi 13 juillet.

C’est dans les Côtes d’Armor que la compagnie a décidé de clore cette itinérance. Elle jouera au Théâtre du Casino de Pléneuf-Val-André samedi 22 juillet, sur l’invitation de la ville. Et enfin, le Festival Pierres, Paroles et Musiques l’accueillera comme chaque année à Paimpol dimanche 23 juillet.

Ayant à cœur de porter la musique dans les quatre coins du territoire breton et au plus près des publics, Le BarokOpera poursuit le développement de ses missions de proximité et de partage au fil des années.

Un voyage dans la Lune

1875… De la Terre à la Lune et Autour de la Lune de Jules Verne remportent un immense succès, non seulement en livre, mais aussi au théâtre. Alors pourquoi pas à l’opéra ? Offenbach se saisit du sujet et compose son Voyage dans la Lune où il ajoute à l’argument de Jules Verne un thème cher à l’opéra : propulsés par l’obus, les Terriens atterrissent sur la Lune où ils initient à l’amour les habitants ignorants de ce sentiment !

Le Voyage dans la Lune est l’une des plus belles partitions d’Offenbach. Le Figaro écrit à l’issue de la Première du 27 octobre 1875 : « Le compositeur s’est délassé en semant à profusion, dans cette féerie musicale, couplets, romances, cavatines, duos, morceaux d’ensemble, chœurs, chants et danses, épisodes symphoniques, musique de ballet. »

Christian et Zulma Bouffar, les tout premiers interprètes de Vlan et du prince Caprice dans Le Voyage dans la Lune.

Afin de créer un spectacle en apesanteur, Frédérique Chauvet a invité Bram de Beul, danseur, chorégraphe et acrobate flamand à mettre en scène Un Voyage dans la Lune pour Le BarokOpera. Avec Renske Endel, vice-championne du monde de gymnastique, les deux acrobates prestigieux forment le duo Vilja, lauréat de « Belgium got Talent ». Sur scène, les danseurs/acrobates, chanteurs et musiciens sont en interaction afin de transporter le public vers des mondes imaginaires.

Compagnie Le BarokOpera

Spécialisé dans le répertoire lyrique des 17e, 18e et 19e siècles, Le BarokOpera est un collectif à géométrie variable qui module ses effectifs en fonction de ses projets et de ses lieux de représentation. Cette équipe a développé une approche originale qui lui permet de décliner plusieurs versions inédites d’une même œuvre (version de chambre ou d’orchestre, version festival ou théâtre, version jeune public, version traduite ou originale, plusieurs rôles pour un même chanteur, etc.) tout en proposant des mises en scène in progress, s’adaptant à la grande diversité des contextes, des publics et des espaces de diffusion qu’elle investit.

Le BarokOpera aime les genres lyriques hybrides ou mixtes tels la parodie, l’adaptation, le pastiche, le masque, le semi-opéra ou le vaudeville. II se passionne pour Purcell et Mozart ainsi que pour les opéras-comiques français. Musicalement, ses réécritures sont animées par une recherche d’équilibre entre le raffinement chambriste, la plénitude et la variété des coloris orchestraux, et théâtralement, par sa volonté de créer des passerelles entre les œuvres et les époques. Quant aux mises en scène, elles sont résolument actuelles, en résonance avec la musique et les lieux de représentation, ludiques, emplies d’humour, de poésie, volontiers décalées, allant à l’essentiel et toujours en lien avec la narration.

La compagnie propose de nombreux opéras, événements et médiations culturelles variés, traités avec originalité : – de la médiation culturelle pour un meilleur vivre-ensemble (médiathèques, écoles de musique, hôpitaux, EHPAD…) – des actions pour les jeunes pour une transmission intergénérationnelle (représentations jeune public, interventions en centres de loisirs, accueil de stagiaires en voie de professionnalisation…) – un entreprenariat largement féminin (direction, production, administration et bien sûr artistes) parce que selon les derniers chiffres de l’Observatoire pour l’Égalité Femmes et Hommes dans la Culture, les femmes ont moins d’opportunités de diffusion et d’évolution de carrière, bénéficient moins de financements, restent moins bien rémunérées… alors qu’elles sont majoritaires dans les filières de formation et en niveau de formation.

Infos pratiques

Ille-et-Vilaine

Château de La Ballue (Bazouges-la-Pérouse), dimanche 16 juillet à 18h00

CHGR Guillaume Régnier (Rennes), mardi 18 juillet à 14h00

L’Escapade (Pacé), mercredi 19 juillet à 15h30

Morbihan

Les Musicales de Redon (Saint Vincent sur Oust), mardi 11 juillet à 10h30 et 14h30

Finistère

Espace culturel Armorica (Plouguerneau), jeudi 13 juillet à 20h30

Côtes d’Armor

Théâtre du Casino (Pléneuf-Val-André), samedi 22 juillet à 21h00

Festival Pierres, Paroles et Musiques (Paimpol), dimanche 23 juillet à 21h00

