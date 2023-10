Rennes. Un coup de tête n’abolira jamais le hasard : La France et l’Italie s’invitent aux Champs Libres

Le spectacle Commentaires. (Un coup de tête n’abolira jamais le hasard) sera en représentation aux Champs Libres à l’occasion de la fête de la science, samedi 14 octobre 2023. Une performance sonore et théâtrale, écrite et interprétée par Nicolas Richard du collectif Lumières d’août, accompagné de la comédienne et chanteuse italienne Bianca Iannuzzi.

Nicolas Richard, auteur et comédien animé par l’oralité et le travail de la langue, a créé ce spectacle lors d’une résidence dans le cadre du festival littéraire Hors-Limites. Il est adapté de son livre au titre éponyme sorti en septembre 2022 aux éditions Vroum. Les deux comédiens interprètent, interagissent et s’amusent des commentaires de la finale de la coupe du monde de foot de 2006 avec différentes tonalités. « Ce qui m’intéresse c’est la matérialité de la langue, les manières de dire, l’intonation, la vitesse, le rythme, le volume », raconte Nicolas Richard. « Le commentaire sportif est une matière intéressante puisqu’il est un peu ordinaire, banal. L’idée c’est de la travailler, de rajouter les miens et d’autres historiques, philosophiques. » Guy Debord, Hegel ou Mallarmé qui n’ont bien sûr pas vu le match, sont pourtant convoqués sur cette présentation avec l’ajout de citations qui auraient pu s’intégrer aux commentaires du match.

Nicolas Richard et Bianca Iannuzzi par Charlène Yves

La finale de la coupe du monde de 2006, c’est le dernier match de Zinédine Zidane qui s’est clôturé par une défaite de la France suite au fameux coup de boule du joueur français. Si la compétition était entre la France et l’Italie lors du match, le spectacle ne joue pas sur cette opposition, hormis lors du passage du coup de boule où les commentaires français sont interprétés par Nicolas Richard et les commentaires italiens sont retranscrits et joués par Bianca Iannuzzi. Il s’agit d’un partage de souvenirs entre les acteurs qui se sont aussi imprégnés de la mémoire des autres. Des « commentaires des commentaires » auxquels s’ajoutent une chorégraphie qui apporte du rythme au spectacle et repose essentiellement sur le jeu des comédiens, oral et gestuel. De petits instruments dynamisants, comme un Looper, sont aussi utilisés pour des interludes chantés, qui reprennent des phrases tirées de l’événement sportif.

L’auteur et comédien envisage sa performance comme un puzzle. Le match de 2006 est le cadre, rempli par des petits moments décomposés sans chronologie. Les références sont retirées de la présentation, aucune mention directe des joueurs ou des pays n’est faite. Le travail est centré sur le commentaire : « On en relève un ordinaire et on le gonfle, on en expose tous les sens possibles ». Ce qu’on peut comprendre à travers la prestation, c’est qu’il s’agit d’un match de foot, mais pas nécessairement celui de 2006. « Ceux qui se souviennent bien du match arriveront sûrement à reconstituer certaines choses, mais ça reste très déconstruit », précise Nicolas Richard.

La performance a des visées multiples, créer l’amusement à partir d’un « événement de cours d’école » comme le coup de boule et l’insulte qui l’a provoqué. « Il y a quelque chose d’un peu pathétique et ridicule dans ces grandes messes sportives, on pointe l’exagération qu’il peut y avoir le côté show. » Des sujets plus sérieux sont aussi abordés, le spectacle et le livre informent notamment sur l’origine du dribble, technique de foot qui aurait été inventée par des joueurs noirs ou métisses afin d’esquiver les coups des joueurs (et parfois des spectateurs) blancs. « Le foot, c’est aussi un miroir de la société, alors la critique n’est pas frontale, mais il y a des éléments du show qui le sont. »

Un spectacle pour rire, se souvenir ou découvrir destiné à tous les publics à partir de 12 ans.

INFOS PRATIQUES

Prochaines dates :

samedi 14 octobre 2023 aux Champs Libres (Rennes) à 17h30 – entrée libre et gratuite

ou 4 avril 2024 à Bain-de-Bretagne (35)

