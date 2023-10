Le Concert Les Comédies Musicales : le 21 octobre à Ploemeur et le 22 octobre à Nantes

Assister au concert évènement des Comédies Musicales, c’est faire une immersion au cœur des plus grands spectacles musicaux français et internationaux. Elles invitent le public à venir chanter avec elles, en famille ou entre amis au rythme des plus belles chansons : Roméo et Juliette, les Dix commandements, Mozart l’opéra rock, Le Roi Soleil, mais aussi Flashdance, Résiste et beaucoup d’autres. Rendez-vous à Ploemeur dans le Morbihan le samedi 21 octobre 2023 et à Nantes en Loire-Atlantique le dimanche 22 octobre 2023.

Après sa tournée à succès en 2022, le concert événement des Comédies Musicales est de retour pour une nouvelle série de dates en 2023 à travers la France. Bien connus du public français, ces artistes se réunissent pour le plus grand plaisir des spectateurs pour réinterpréter les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé, mais également ceux d’autres spectacles ainsi que les films musicaux cultes, de toutes époques.

Les artistes présents :

Mikelangelo Loconte est à la fois auteur, compositeur, musicien, interprète et directeur artistique. Il est notamment connu pour son interprétation dans Mozart, l’Opéra Rock

Cécilia Cara est chanteuse et comédienne. Elle s’est fait connaître en 1999 par sa participation à l’émission de M6 Graines de Stars. Elle interprétera Roméo et Juliette, Grease et Vocapeople

Mikelangelo Loconte Cécilia Cara

Ginie Line : destinée à la coiffure, elle devient chanteuse et participe à la sélection française pour participer au concours de l’Eurovision en 1999. Elle interprétera sur scène les Dix commandements et aussi Dracula

Priscilla Betti montera sur scène avec Flashdance et The Musical. Elle est chanteuse et actrice. C’est elle qui joue le rôle de Tina Ravel dans la série télévisée musicale Chante.

Gini Line Priscillia Betti

Damien Sargue est un chanteur connu surtout pour son rôle de Roméo dans la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l’amour. Il interprétera Roméo et Juliette et les Trois Mousquetaires.

Merwan Rim est auteur-compositeur et interprète. Il chantera sur scène Le Roi Soleil, Les Dix Commandements et Mozart l’Opéra Rock.

Damien Sargue Merwan Rim

Alexis Loizon interprétera Grease, La Belle et la Bête et Footloose. Acteur et producteur, il participe à de nombreuses comédies musicales. Déjà en 2014, il endossait le costume d’Aladin dans le spectacle Aladin.

Gwendal Marimoutou chantera Résiste, Saturday Night Fever et Palace. Le chanteur n’a que 12 ans quand il intègre la comédie musicale Le Roi Lion. Puis adolescent, il se fait remarquer en 2009 en participant à l’émission de M6 La France a un incroyable talent

Alexis Loison Gwendal Marimoutou

INFOS PRATIQUES

Samedi 21 octobre 2023 à 20h30 :

Salle Océanie de Ploemeur (56) (à 5 km de Lorient).

Réservez vos places : 02 97 22 20 29 ou 02 97 22 20 64

Tarif 20€ par personne (40 € hors commune)

Dimanche 22 octobre à 17h et à 20h30 :

Cité des Congrès à Nantes (44)

Pour votre tranquillité, achetez vos billets via le site de l’organisateur ou via les réseaux habituels. La Cité des Congrès ne gère pas la billetterie des spectacles qu’elle accueille.

Contact : ASJ Productions

Réservation : PMR – Merci d’adresser un message à : alexandre@asjprod.fr

Les autres dates et lieux de concerts 2023

27 octobre à Marseille (13)

28 octobre à Toulouse (31)

17 novembre à Le Havre (76)

18 novembre à Amiens (80)

19 novembre à Forges les Eaux (76)