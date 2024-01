En 2004, Rémi Antoni inaugurait sa carrière musicale au sein du projet Orouni. Au fil du temps, l’artiste a construit un univers aux multiples influences, façonné au gré de ses voyages et de ses rencontres. Depuis 2021, il déploie un projet parallèle intitulé Le Collage De France, dont il présentera le premier album Langage ment le 26 janvier 2024.

Depuis bientôt 20 ans, Rémi Antoni développe une pratique aussi érudite que curieuse des musiques populaires. Enfant des années 80, c’est à l’adolescence qu’il connaît ses premières grandes amours en la matière, découvrant à cette période les productions anglaises et américaines des années 60. Sous l’inspiration d’artistes comme Bob Dylan ou les Beatles, mais également de formations plus contemporaines comme Belle & Sebastian, il éprouve peu à peu un intérêt croissant pour la composition et des esthétiques diverses. Une passion dévorante, affinée et raffinée d’années en années, qui l’incite à créer ses premières chansons. Au fil des ans, cette démarche l’amène à fonder Orouni, qui débute en 2004 et dont il nourrit la musique de ses multiples voyages à travers le monde. D’abord mené en solo, le projet s’étoffe peu à peu au gré des collaborations, l’artiste s’adjoignant en outre du guitariste Steffen Charron, ou encore de la multi-instrumentiste et chanteuse Emma Broughton. Le groupe connaît ainsi un succès grandissant, publiant un EP et quatre albums, dont le plus récent Partitions sorti en 2019.

En 2021, Rémi mets Orouni en pause et, sous le pseudonyme de Rémi Nation, se lance dans la conception d’un tout nouveau projet: baptisé Collage De France en allusion à peine voilée au fameux Collège, il est créé en compagnie des artistes Cyriane Girouard, Marie Pierre et Ari au chant soliste et aux chœurs, ainsi que de nombreux musiciens. C’est sous cette configuration que l’aventure prend vie sous la forme de deux premiers singles annonciateurs d’un EP séminal. Nommé Rue Des Boulets, il sort en janvier 2023 et suscite notamment l’attention de la presse spécialisée. Un an plus tard, l’auteur-compositeur-interprète s’apprête à présenter l’album Langage Ment, dont la sortie est attendue le 26 janvier prochain.

Rémi Nation du Collage De France (Photo: Elodie Daguin).

Dans la continuité de l’EP, ce premier opus s’appuie sur une pop hybride et multi-formes, reposant sur un contrepoint élaboré et un patchwork instrumental alliant harmonieusement textures électroniques, électriques et acoustiques. Dans ce même espace musical, Rémi Nation explore les multiples possibilités créatives de la langue française, qu’il manie avec habileté comme une véritable matière sonore. Ce faisant, il dépeint avec subtilité les vices de l’époque et livre une vision douce amère de la France d’aujourd’hui: un espace en proie au recroquevillement et au déboussolement, dans lequel nous nous débattons toujours aujourd’hui, Cet aspect transparaît entre autres dans le deuxième extrait de l’album, le bien nommé « Monts et merveilles ». Paré d’une instrumentation élégante et d’un mélodisme ciselé, il est porté par la voix douce, nonchalante et un brin ironique de Rémi qui y déconstruit à sa manière l’obsession du succès et l’argent roi, ainsi que la théorie discutable du ruissellement financier. Un morceau que vient sublimer son clip dévoilé le 14 décembre dernier et réalisé par le studio Prodéine Films, aux images parfois vertigineuses.

Pochette de l’album « Langage Ment » du Collage De France (visuel: Macula Nigra).

L’album Langage ment du Collage De France sortira le 26 janvier 2024 chez Les Disques Pavillon.