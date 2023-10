Bretagne. REPORT’Images du Club de la presse lance un appel à candidature 

Le Club Presse de Bretagne lance un appel à candidature pour la 5e édition de REPORT’Images. Vos photos on été publiées dans un média français ou étranger entre 2022 et 2023 ? Envoyez une série d’images avant le 3 décembre 2023 pour avoir la chance de participer à l’exposition.

REPORT’Images, c’est une opportunité pour les photojournalistes de participer à une exposition pour deux ans, grâce aux images de presse qu’ils ont publiés. L’exposition sera visible en 2024, dans les villes de Rennes et de Brest, dans des lieux « qui brassent une grande diversité de population », dit Élodie Moïsa, coordinatrice et chargée de projets au Club Presse de Bretagne.

Le projet suit son cours depuis 2017 avec un but premier : valoriser les images de presse et surtout les photojournalistes qui en sont à l’origine. Le travail souvent méconnus « de femmes et d’hommes de presse en tant qu’indépendants, par choix ou par contrainte est mis à l’honneur », précise-elle. Si internet et les réseaux sociaux permettent une grande diffusion de l’image de presse, le monde du photo reportage reste précaire, l’idée ici n’est pas seulement de montrer leur travail, mais de leur donner « une voix au chapitre ». Une opportunité pour les photographes de détailler leur travail et de mentionner les conditions dans lesquelles sont produites leurs images.

Club Presse Bretagne défend l’importance de l’image dans l’information journalistique : « elles permettent de créer une autre porte d’entrée pour le lecteur, de diffuser des émotions, d’exprimer un point de vue » ajoute Élodie Moïsa. D’où l’intérêt de construire ses expositions dans des lieux communs et accessibles.

Les expositions précédentes de REPORT’Images étaient visibles dans « le métro à Rennes, la Grande Passerelle à Saint-Malo, les Ateliers des Capucins à Brest et enfin la salle des fêtes à Douarnenez ». De cette manière, l’exposition se rend accessible à ceux qui ne vont pas en voir dans leur quotidien.

© Simon Cohen, participant de REPORT’Images #3 © Simon Cohen, participant de REPORT’Images #3

INFOS PRATIQUES

Site du Club de la Presse en Bretagne

L’appel à candidature

Adresse pour les candidatures : accueil@clubpresse-bretagne.com (objet : Candidature – Report’images #5)