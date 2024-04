Chtiiing revient pour une 3e édition sur l’île de Nantes, sous le signe de la (Re)création du 18 au 20 avril 2024. Une thématique qui fait la part belle au réemploi et rappelant que la créativité a toute sa place dans l’exploration de nouveaux modèles. Organisé par la Samoa et Nantes Métropole, avec le soutien du Ministère de la Culture, ce sont 3 jours, 3 séquences, gratuites et ouvertes à tous.

Des conférences et ateliers participatifs pour (re)fabriquer la ville

Chtiiing s’ouvre le jeudi 18 avril 2024 à 9h30 avec une conférence réunissant Virginie Raisson-Victor, géopolitologue et Présidente du GIEC Pays de la Loire, le sociologue David Morin Ulmann et Christian Guellerin, directeur de l’École de design Nantes Atlantique, autour de pistes éclairantes propices à la réinvention du futurs désirables.

Ce temps fort donne le ton et introduit les trois parcours de conférences qui se poursuivront toute la journée en compagnie d’intervenants et intervenantes de renom : – « Ville & créativité » , pour repenser la ville à l’aune de nouveaux défis pour les quartiers créatifs. En présence, entre autres, de Virginie Vial , Directrice générale de la Samoa ; Franklin Azzi , architecte à qui l’on doit la réhabilitation des Halles et le projet de rénovation de la tour Montparnasse ; ou encore des représentants du Quartier des spectacles de Montréal, de Plaine Images (Lille) et de Recife (Brésil).

– « Santé globale & créativité » pour imaginer la ville apaisée promouvant la santé, l’inclusion et l’activité physique.

Des ateliers collaboratifs sous formes de défis à relever

Le vendredi 19 avril 2024, six ateliers participatifs sont organisés comme autant de problèmes concrets à résoudre. En lien avec la «(Re)création », thématique 2024, ils invitent les participants et participantes à repenser les différents secteurs de l’alimentaire, de la nuit, de la banque, de la mode, du jeu… Composé de publics hétéroclites et pluridisciplinaires, chaque groupe aidera à prototyper des solutions créatives (maquette, prototype textile, image numérique, environnement immersif…) qui seront ensuite présentées dans l’exposition « (Re)création ». Avant cela, l’écrivain et essayiste Xavier Mauméjean, spécialisé dans la science-fiction, tiendra une conférence introductive, invitant chacun et chacune à s’attendre à l’inattendu…

Friperie, marché d’art upcycling et animations pour tous… rendez-vous aux Halles 1&2 !

Les amateurs de belles choses ont rendez-vous les vendredi 19 et samedi 20 avril 2024, dans les Halles 1&2 pour différents temps forts : – Marché d’art upcycling : découvrez les créations d’une trentaine d’artistes et artisans réalisées à partir de matériaux valorisés.

– Friperie locale et solidaire : s’habiller de manière responsable et à petits prix, c’est possible grâce à Askip et Bouge ta frip ‘.

et ‘. – Mais aussi : des initiations au parkour, une fresque participative, un Twister géant, et beaucoup d’autres surprises…

Halles 1 & 2, 5 Allée Frida Kahlo, 44200 Nantes

Programmation complète

Instagram / Facebook