LES CHOUETTES CONFERENCES AUX CHAMPS LIBRES

Durant la saison 2021-2022, les Champs libres lancent un nouveau format, intitulé les Chouettes conférences : des conférences gratuites, à partir de 7 ans et pour un public familial, autour de sujets importants, avec comme objectif de nourrir la curiosité à l’âge de l’émerveillement, des comment et des pourquoi.

À PARTIR DE 7 ANS les mercredis 3 novembre 2021, 9 février 2022, 20 avril 2022 .

Des conférences pensées pour les enfants

Il s’agit d’aborder de manière simple et concrète des sujets variés avec des spécialistes, volontaires pour mettre leur propos à hauteur d’enfant. Ces conférences inédites et sous un format original seront animées par Jessie Magana, autrice de livres pour enfants. Les conférences, d’une durée d’une heure, se dérouleront suivant un rythme adapté aux enfants, avec différentes séquences : accueil, interview, expérience, quizz… et surprises ! Les conférences laisseront une large part à l’interactivité : les enfants pourront réagir au propos de l’invité, poser des questions…

Trois chouettes conférences

Pour cette première saison, trois chouettes conférences sont prévues.

Les animaux sont-ils nos amis ?

Mercredi 3 novembre, à 15 h

(auditorium des Champs Libres)

Qu’on les trouve mignons ou dangereux, les animaux fascinent les humains depuis toujours. Nous ne pourrions pas vivre sans eux, mais eux se passeraient parfois bien de nous ! Une conférence adaptée aux enfants avec Florence Pinaud, journaliste scientifique et autrice jeunesse, pour réfléchir à notre relation avec les animaux et imaginer, ensemble, un rapport heureux au vivant.

Comment ça vit, une forêt ?

Mercredi 9 février, à 15h

(auditorium des Champs Libres)

Une conférence pour découvrir comment les forêts grandissent, se déplacent, évoluent, forment un système : les plantes collaborent entre elles ou se parasitent, communiquent, interagissent

avec les autres êtres vivants. Une forêt, c’est beau mais c’est fragile, ça peut souffrir, mourir… mais aussi revivre ! Avec Francis Hallé, botaniste spécialiste de la forêt équatoriale.

Par-delà nos différences, qu’est-ce qui nous rassemble ?

mercredi 20 avril, à 15h

(auditorium des Champs Libres)

Dans ses romans et ses albums, Valentine Goby, autrice de livres pour adultes et enfants, a souvent mis en scène des personnages variés, de par leurs origines, leur couleur de peau, ou en situation de handicap. Lors de cette conférence, elle explore toutes ces différences pour chercher ce qui nous rassemble, les liens qui nous unissent.

Des podcasts réalisés en complicité avec l’association Le Crabe Rouge qui accompagne des enfants dans la découverte du secteur culturel, seront réalisés à partir de ces conférences, afin de garder une trace de ces moments et de les partager au plus grand nombre.