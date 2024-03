Chlorophytum, installation optique de Sébastien Preschoux, sera visible du 6 avril au 9 juin 2024 au centre d’art à Châteaugiron, Les 3 Cha. Cette installation va plonger la chapelle dans une atmosphère diaphane et colorée, où les fils irradient l’espace tels les rayons du soleil pour créer une expérience immersive et visuelle.

Fruit de la rencontre avec le lieu, les fils se tendent dans différentes directions, tissent leurs toiles, se connectent, rebondissent entre le sol et les poutres. Dans un jeu de transparence, la chapelle plonge dans une atmosphère diaphane et colorée. Tels les rayons du soleil, les fils de l’installation Chlorophytum de Sébastien Preschoux irradient l’espace pour créer une expérience immersive et visuelle au centre d’art de Châteaugiron Les 3 Cha du 6 avril au 9 juijn 2024.

Sébastien Preschoux est un artiste autodidacte connu pour ses installations à la main de fils tendus et ses dessins géométriques. La caractéristique principale qui différencie son art de nombreux concepts esthétiques contemporains est son insistance sur le travail manuel. Il fait l’éloge de la valeur et des possibilités du corps humain en tant qu’outil parfait pour créer et apprécier l’art.

Chlorophytum de Sébastien Preschoux, installation au centre d’art de Châteaugiron Les 3 Cha du 6 avril au 9 juin 2024

Boulevard Julien et Pierre Gourdel, 35410 Châteaugiron.

Mercredi et vendredi : 14h – 17h / Jeudi : 11h – 13h / Samedi : 11h – 13h et 14h – 18h / Dimanche 10h -13h

Fermetures exceptionnelles : mercredi 1er et jeudi 09 mai 2024

