La ville de Vitré a ainsi confié au collectif Ars Nomadis la réalisation d’une création sonore immersive dans la salle des Combles de la Tour Saint-Laurent du château afin de valoriser l’histoire de l’explorateur vitréen Pierre Malherbe (1569-1637) dont il ne subsiste que des récits. Cette installation, qui porte le nom de “Tous les Ors du Monde” s’inspire de son incroyable destinée.

Premier français à accomplir un tour du monde par voie terrestre, Pierre Malherbe appartient à une famille de Marchands d’outre-mer et représente l’exemple le plus accompli et le plus audacieux des voyageurs bretons. Réalisé de 1593 à 1608, son périple est conté tel un songe où les sensations et souvenirs ressurgissent, se mélangent et composent une partition sonore et musicale riche de multiples langues, couleurs, rencontres et paysages.

Tous les ors du monde est une installation sonore et visuelle qui s’inscrit désormais dans le parcours muséal du château de Vitré, en haut de la tour Saint-Laurent. D’une durée de 14 minutes, cette expérience immersive à 360° repose sur un son 3D spatialisé ou octophonie. Grâce à un système de diffusion 8.1 (ou octophonie), le public est littéralement immergé dans l’histoire avec 8 enceintes disposées autour de la salle.

Infos pratiques

Château de Vitré – 5 place du château 35500 Vitré – https://chateau.vitre.bzh/

Parking de la gare gratuit – Accès gare TGV Vitré

Tarifs : 7 euros (tarif plein) / 4 euros (tarif réduit) / Gratuit moins de 12 ans

Horaires d’ouverture :

SAISON HAUTE (du 1er avril au 30 septembre)

En avril, mai, juin et septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

: tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h En juillet et août : en continu de 10h à 18h

: en continu de 10h à 18h Jours fériés et fermés : 1er janvier / Dimanche de Pâques / 1er Novembre / 25 Décembre

SAISON BASSE (du 1er octobre au 31 mars)

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Samedi et Dimanche : de 14h à 17h30

Fermé le mardi et en matinée le samedi et le dimanche

Fermeture annuelle en Janvier, hors vacances scolaires

Equipe artistique

Direction de projet : Anne Lalaire

Direction artistique : Antoine Beaufort

Scénographie et lumières : François Marsollier

Scénario, textes et réalisation : Antoine Beaufort

Son et musique : Alexandre Rubin

Prise de son : Antoine Pinçon

Montage : Antoine Beaufort, Antoine Pinçon et Alexandre Rubin

Spatialisation et mixage : Léa Chevrier et Antoine Pinçon

Intégration son 3D : Noise Makers

Illustrations et graphisme : Marine Frugès

Construction : Erwan Faux, Eugénie Houssin-Ducange, François Marsollier

Matériel son et lumière : Domovisual

Traduction : Fabienne Volia

Avec les voix de Pierre Bonnaud et Serge Saint-Eve (dans les rôles de Pierre Malherbe et Henri IV), et la participation de Farzan Mirza Alizadeh,Teresa Alonso Martinez, Shahram Amirpoursarcheshmeh, Cutsi Guaita, Céline Guétaz, Leonardo Hoyos, Robin Husband, Pierre Jubré, Maël Corgne, María Corgne, Diego Medina, Angela Mendez, Bruno Riolobo, Sepas Sadrenoor, Patros Shazo, Fouzia Soltani

Crédits photos : Caroline Ablain

Crédits vidéo : Teaser Prod – Benoist Lhuillery