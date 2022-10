Près de Rennes. Un hôtel rétro-futuriste au Château des Pères

Un hôtel de 42 chambres perchés entre 28 et 36 mètres de haut a été inauguré au domaine du Château des Pères à Piré-Chancé. Il n’est pas sans rappeler les projets futuristes de certains architectes des années 70, notamment Antti Lovag et les bulles spatiales en micro-béton projeté.

L’hôtel du Domaine du Château des Pères propose désormais 42 chambres de 26 m² en…hauteur. Les amateurs d’expériences insolites pourront apprécier un séjour dans l’une des 36 chambres perchées, qui culminent, pour la plus haute, à plus de 28 mètres de hauteur avec vue sur la campagne environnante. Six des chambres sont installées au sol. De quoi vivre une expérience insolite au sein d’un hôtel aux allures avant-gardistes, au design minimaliste et tourné vers la nature.

L’Hôtel L’EssenCiel, à l’architecture audacieuse en forme d’arbre, propose avec ses larges oculus un séjour au service de la contemplation et de la deconnexion. Dormir dans cet hôtel, c’est aussi vivre l’expérience de tout ce qui l’entoure : s’immerger dans un parc arboré de 31ha, découvrir une exposition permamente d’œuvres monumentales, s’essayer à la sculpture ou la poterie dans l’un des ateliers artistiques ou se detendre au spa de l’hôtel.

La structure a été imaginée par Jean-Paul Legendre le propriétaire des lieux, et dessinée par l’Agence d’Architecture Unité. Ce concept, breveté, inédit en France, et au design retro-futuriste s’inspire de la structure d’un arbre portant, sur chacune de ses branches, une bulle suspendue.

Adresse : Domaine du Château des Pères, 35150 Piré-Chancé

Téléphone : 02 23 08 40 80

