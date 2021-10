RENNES ANTIPODE. CHAPELIER FOU ENSEMB7E EN CONCERT ACOUSTIQUE LE 23 OCTOBRE

La musique comme un jeu de pistes. Un bon résumé de la discographie de Chapelier Fou débutée en 2009 avec Darling, darling, darling… Depuis se sont ajoutés à liste – entre autres – 6 albums et plusieurs EPs. Les deux derniers albums tels un dyptique, Méridiens et Parallèles datent de 2020. Rendez-vous 100% acoustique au nouvel Antipode le 23 octobre 2021, mais pas seulement, car le Chapelier fou voyage…

Les uns y entendent des mélodies entêtantes, les autres une electro catchy, d’autres encore une complexité et une rigueur d’écriture impressionnantes héritées de son amour pour la musique classique. Certains tout ça à la fois. Il n’y a pas un bonne manière d’écouter Chapelier Fou, il y en a simplement plusieurs. En ce sens il y a quelque chose de rassurant dans cette musique qui réconcilie les approches, les fait cohabiter, évacuant d’emblée toute accusation de simplisme et/ou d’élitisme.

Et c’est là que l’aspect ludique de sa musique s’exprime. On peut se laisse guider, bien sûr, mais on est également largement invité à chercher des indices, des patterns, des sons qui se répètent, qui nous font redécouvrir la structure et le sens d’un morceau. C’est un processus d’implication de l’auditeur qui, immanquablement – et c’est heureux -, se transforme en processus de réappropriation. Il y a là-dedans ce qu’on serait tenté d’appeler une ‘pédagogie sonore’ : immerger, intriguer, impliquer, donner envie d’aller plus loin…

La musique comme une évasion. Et il n’est pas question ici que de la force évocatrice – évidente – de ses compositions. Non, on parle bien de cette étape qui consiste de passer de la création à la transmission, nécessitant de s’approprier d’autres espaces.

Et la scène est très vite devenue un terrain de jeu idéal pour Chapelier Fou, passant ainsi de sa chambre d’étudiant où une grande partie de son œuvre à vu le jour aux scènes du monde entier, de l’Europe à la Russie, de l’Amérique du Nord à la Chine. Des tournées desquelles il profitera pour élargir sa banque de sons, dont certains se retrouveront sur disques.

On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout.

Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de musiques actuelles, dans différentes formules scéniques (solo, trio, quatuor, et même accompagné de l’Orchestre National de Metz), Chapelier Fou présente cette fois, en parallèle de ses concerts en solo, un petit ensemble de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique.

Après avoir parfois été classé sous la dénomination de “musique électronique de chambre”, Chapelier Fou propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal: le bois.

Pourquoi le Chapelier fou est-il fou ?

Ce personnage se base sur une réalité de l’époque : les chapeliers utilisaient du mercure dans le processus de feutrage de leurs chapeaux. Le mercure étant un métal à vapeurs toxiques, il peut être mortel ou rendre fou en s’attaquant au système nerveux central.

Ensemb7e :

Chapelier Fou / Louis Warynski : violon, bouzouki, piano, harmonium, métallophone

Marie Lambert : violon, harmonium, trompette, flûte à bec

Claire Moret : violoncelle, flûte à bec, harmonium, piano

Maxime François : alto, harmonium, flûte à bec

Maxime Tisserand : clarinette, clarinette basse, flûte à bec

Gregory Wagenheim : piano, harmonium

Nicolas Stroebel : batterie, percussions, harmonium, piano

Au menu, un parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique mais surtout pas classique.

TOUR

23.10.2021 – Le Nouvel Antipode – Rennes

28.10.2021 – Les Rockomotives – Vendôme

12.11.2021 – Le Grand Mix – Tourcoing

13.11.2021 – Le Sew – Morlaix

26.11.2021 – CMCL – Gap

25.01.2022 – Le Théâtre Public – Sénart

04.02.2022 – Le Rocher de Palmer – Cenon

05.02.2022 – Le Rocksane – Bergerac

10.02.2022 – Le Théâtre de la Ville – Valence

11.02.2022 – Le 6MIC – Aix-En-Provence

17.02.2022 – La Marbrerie – Montreuil

18.02.2022 – La Clef – St-Germain-En-Laye

11.03.2022 – Le Théâtre de la Ville – Agen

01.04.2022 – Le Tandem – Arras

02.04.2022 – La Rodia – Besançon

08.04.2022 – Le Carré Magique – Lannion

