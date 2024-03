La librairie Dialogues organisait, ce mercredi 13 mars, la finale départementale des Petits Champions de la lecture pour le Nord Finistère. La lauréate est une élève de CM1 de l’école Notre-Dame des fontaines de Daoulas : Alice Maillard

Faire de la lecture à voix haute une expérience ludique et accessible, c’est l’ambition des Petits Champions de la lecture. Cet événement, créé en 2012 par Antoine Gallimard, est ouvert aux classes de CM1 et CM2. Il s’organise en 4 étapes : locale (dans les écoles), départementale, régionale et nationale.

Cette année encore, Dialogues s’est associé à cette belle aventure collective en organisant la finale départementale pour le Nord Finistère.

Le mercredi 13 mars, 15 élèves, finalistes dans leurs établissements, ont lu à voix haute et en public un court texte de leur choix, issu d’une œuvre de fiction, pendant 3 minutes maximum.

La lauréate, Alice Maillard, élève en CM1 à l’école Notre-Dame des fontaines de Daoulas, participera à la finale régionale, le 15 mai aux Champs-libres à Rennes. Milio Béhem, gagnant de la finale organisée mi février à La Forêt-Fouesnant, y représentera le Sud Finistère.

La finale nationale aura lieu à la Comédie française, à Paris, le 26 juin prochain.

Jury 2024 :

Luc Blanvillain (auteur jeunesse)

Laure Deslandes (romancière et professeure de lettres classiques)

Caroline Desnos (danseuse, chorégraphe et pédagogue)

Jérémy Le Pouëzard (libraire responsable du rayon jeunesse de la librairie Dialogues) Sylvie Pétron (coordinatrice et programmatrice des Festivals de contes et récits Petite et Grande Marée)

Pascale Thammavongsa (libraire jeunesse responsable de la librairie aux Enfants de Dialogues)

Marion Watras (ex-journaliste, consultante en communication et podcasteuse).